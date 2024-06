BTS ジン、ハグ会めぐりBIGHITが再び謝罪…応募条件を改めて発表「以前CDを購入した人も対象」

HYBE傘下のBIGHIT MUSICが、BTS(防弾少年団)のジンのオフラインイベントについて、改めて応募条件を発表した。本日(3日)、BIGHIT MUSICはBTSの公式ファンコミュニケーションプラットフォームWeverseを通じて、「ジンのオフラインイベントの応募過程で、ご不便をおかけした点、もう一度お詫び申し上げる」とし、新たに決定した応募基準について説明した。

新たな発表によると、今回のオフラインイベントには6月2日午前11時のお知らせ以前にweverse shop GLOBALでジンのソロシングル「The Astronaut」、あるいはBTSの「Proof」を購入した人全員が応募可能となった。なお、お知らせの後に、「Proof」以降のBTSまたはメンバーのソロ作品を購入した人についても、変更なく応募が可能だ。これに先立ち、ジンの除隊日の翌日である6月13日、「2024 FESTA」の一環として、ジンのオフラインイベントが開催されることが発表された。特に1部では1000人を対象としたハグ会が行われ、2部ではARMYが見たがっていたジンの様々な姿に出会う事ができるコーナーが用意されたと発表され、関心が高まった。しかし、応募条件は「ARMYのメンバーシップ登録者」「応募期間内にWeverse Shop通じて『Proof』以降に発売されたBTSのアルバム(ソロアルバムを含む)を購入し、イベントへの応募を完了した顧客」とされ、アーティストに対するファンの愛を利用して、アルバムの在庫を処分するためのイベントではないかという指摘を受けた。※この記事は現地メディアの取材によるものです。

【BIGHIT MUSIC 公式コメント】



こんにちは。BIGHIT MUSICです。



「2024 FESTA」で開催されるジンのオフラインイベントの応募基準の変更についてご案内いたします。



まず、応募過程でご不便をおかけした点、もう一度お詫び申し上げます。ジンのオフラインイベントの応募基準を以下のように補完しました。



2024年6月2日(日)11時(KST)の発表前、weverse shop GLOBALで、ジンのソロシングル「The Astronaut」もしくはBTSの「Proof」を購入した方は、新たに購入した履歴とは関係なしに、イベントへの応募が可能になるよう調整しました。



また、2024年6月2日(日)11時(KST)の発表後、アルバム(「Proof」「The Astronaut」「Indigo」「FACE」「D-DAY」「Jack In The Box」「Layover」「GOLDEN」「HOPE ON THE STREET VOL.1」「Right Place, Wrong Person」)を購入して応募された方も被害を受けてはならないという点を考慮し、最初に案内した応募基準も変動なく適用となります。



過去の購買履歴は、現在のシステムとスケジュール上、可能な範囲内の方法を模索して反映された点について、ご了承ください。「FESTA」がBTSのイベントであることを考慮し、最近発売されたアルバム「Proof」と、今年「FESTA」のオフラインイベントを行うジンのソロシングル「The Astronaut」を反映させることになりました。



オフラインイベントの1部である「Jin's Greetings」は、アーティストと運営部門のたくさんの話し合いを経て決定しました。事前のリハーサルなどを通じて、ファンの皆さんとアーティストの双方の安全管理に万全を期して行います。



ジンの除隊を控えて、たくさんの期待と応援を送っていただき、ありがとうございます。準備過程でご迷惑をおかけして申し訳ございません。アーティストを大切に思う気持ちから送ってくださる叱責は謙虚に受け入れ、皆が楽しいイベントになるよう努力いたします。



詳細な応募基準は、weverse shop内のお知らせで確認できます。ありがとうございます。