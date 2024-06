日本バレーボール協会は3日、北九州市で4日から行われるネーションズリーグ男子1次リーグ第2週に出場する男子日本代表登録メンバーを発表した。これまでコンディション調整を優先していた主将の石川祐希(ペルージャ)と高橋藍(サントリー)がメンバー入りした。五輪出場権を獲得している男子日本代表は4日にイラン、5日にドイツ、7日にポーランド、8日にスロベニアと対戦する。

会場は北九州市の西日本総合展示場新館で、九州でのネーションズリーグ開催は初めて。パリ五輪のメンバー選考も大詰めに入る段階で、各選手のプレーにも熱が帯びる。1972年ミュンヘン五輪以来、52年ぶりのメダル獲得へ重要な前哨戦ともなるほか、ブラン監督は本大会に向けて組分けが優位になるように「世界ランキングで上位5位を維持する必要がある」と強調しており、結果も求めて世界の強豪と戦う。

男子日本代表のNL福岡大会登録メンバーは次ページ

◆男子日本代表のNL福岡大会登録メンバー

背番 位置 選手名 (所属) 身長

1 OP 西田 有志(パナソニック) 186

2 MB 小野寺太志(サントリー) 202

3 S 深津 旭弘(東京GB) 183

4 OP 宮浦 健人(ジェイテクト)190

6 MB 山内 晶大(パナソニック)204

8 S 関田 誠大(ジェイテクト)175

10 MB 高橋健太郎(日本協会) 202

11 OH 富田 将馬(日本協会) 190

12 OH 高橋 藍(サントリー) 188

13 L 小川 智大(日本協会) 175

14 OH 石川 祐希(ペルージャ) 192

15 OH 甲斐 優斗(専大) 200

20 L 山本 智大 (パナソニック)171

23 MB エバデダン・ラリー

(パナソニック)195

【注】位置のSはセッター、OHはアウトサイドヒッター、OPはオポジット、MBはミドルブロッカー、Lはリベロ。かっこ後の数字は身長