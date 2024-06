「ハリー・ポッターカフェ」ハリーの誕生日ケーキ＆パフェ、“ハグリッドの手作りケーキ”着想で

東京・赤坂の「ハリー・ポッターカフェ」から、ハリー・ポッターの誕生日を祝した新メニュー&グッズが登場。2024年6月13日(木)から8月21日(水)までの期間限定で販売される。

ハリー・ポッターの誕生日を祝うバースデーメニュー

『ハリー・ポッター』魔法ワールドの世界が赤坂エリアに期間限定オープンするのに伴い、赤坂Bizタワーに誕生した「ハリー・ポッター カフェ」。今回は、7月31日のハリー・ポッターの誕生日向けたバースデーメニュー&グッズが新たにラインナップする。

“ハグリッドの手作りケーキ”着想バースデーケーキ

注目は、『ハリー・ポッターと賢者の石』にてハグリッドがハリーへプレゼントしたケーキをイメージした「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」。“HAPPY BIRTHDAY”の綴りが間違っていることや、ピンクとグリーンのポップなカラーリングまで再現した1品となっている。プレートには、ゼリービーンズやマシュマロを散りばめ、華やかな見た目に仕上げた。

いちごソース×カスタードクリームのミルフィーユ風パフェ

同じくハグリッドの手作りバースデーケーキをイメージした「HAPPEE BIRTHDAE パフェ」にも注目。いちごソースやカスタードクリームをミルフィーユ状に重ね、トップにはさくらんぼアイスやゼリービーンズをあしらった。

ハリーの傷モチーフを添えたレモネード

また、ドリンクでは「“選ばれし者” レモネード」を用意。トップに添えたハリーの額にある稲妻型の傷モチーフがポイントだ。ベリーのジュレを入れた2層のレモネードをベースに、ヨーグルト風味のホイップを合わせている。

エコバッグやスプーンのオリジナルグッズも

さらに、同日よりバースデーケーキモチーフのエコバッグやスプーンなどオリジナルグッズを販売。グッズはなくなり次第販売終了となるので、気になる人は早めにチェックしてみて。



【詳細】

「ハリー・ポッター カフェ」新メニュー&グッズ

販売期間:2024年6月13日(木)〜8月21日(水)

メニュー:

・HAPPEE BIRTHDAE ケーキ 1,650円

・HAPPEE BIRTHDAE パフェ 1,210円

・“選ばれし者” レモネード 1,210円

カフェオリジナルグッズ:

・エコバッグ(Harry Birthday) 2,530円

・スプーン(Harry Birthday) 880円

※画像はイメージ

※グッズは6月13日(木)〜なくなり次第



■特典

・事前予約でカフェを利用すると「カフェオリジナルステッカー(全1種)」を1つプレゼント※なくなり次第終了

・事前予約 / 対象のドリンクを注文すると「オリジナルコースター(全1種)」を1つプレゼント※なくなり次第終了



<店舗情報>

住所:東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー 1階

営業時間:11:00〜22:00(ラストオーダー21:30)



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

