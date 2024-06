スイスの時計ブランド「オリス(ORIS)」から、2024年夏の限定コレクションとなる「AQUIS DATE TASTE OF SUMMER」(2モデル)が登場した。ウォーターメロンカラーのグリーン文字板とレッド文字板が特徴的。グリーンはメロンを、レッドはスイカを表現している。価格はいずれも40万7,000円。「AQUIS DATE TASTE OF SUMMER」、右上がグリーン文字版モデル(Ref. No. 01 733 7787 4137-07 8 22 04PEB)、左下がレッド文字板モデル(Ref. No. 01 733 7787 4138-07 8 22 04PEB)

ダイバーズウォッチの「AQUIS(アクイス)」は、オリスのシグネチャーモデルのひとつ。2024年4月には新世代のアクイスが発売され、今回の新作2モデルもこの新世代アクイスをベースにしている。従来モデルからデザインを見直し、より現代的で洗練された印象に。視認性や装着性も高めている。ケース素材:ステンレススチールケースサイズ:41.5mmブレスレット:ステンレススチール風防:サファイアクリスタル(両面ドーム加工、内面無反射コーティング)裏ぶた:シースルーのミネラルガラス防水性能:30気圧(300m)ムーブメント:オリス キャリバー 733(自動巻き)パワーリザーブ:約38時間