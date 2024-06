2024年5月31日(金)より日本公開を迎えた『マッドマックス』シリーズ最新作が初登場1位の大ヒットスタートを切った。日本ファン限定の入場者プレゼントとなる『スペシャルアート・ステッカー』第二弾、三弾ビジュアルも同時に公開された。

全国361劇場、867スクリーンで公開された『マッドマックス:フュリオサ』は5月31日(金)~6月2日(日)で動員199,163名/興行収入318,576,140円を記録。オープニング興収としては、前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の初週末の数字(動員175,579名/興収265,347,100円、※2015年6月20~21日)を超える成績を記録し、週末興行収入&動員ランキング初登場1位の大ヒットスタートとなった。

本作は5月24日(金)に全米で封切られ、全世界の各興行収入ランキングで初登場No.1の大ヒットスタート。アジアでは香港、インド、台湾で『マッドマックス』シリーズ及びジョージ・ミラー監督作品史上最大のオープニング記録を達成した。

IMAXの世界興行収入は950万ドルを記録。カンヌ国際映画祭のワールドプレミアでは、約7分間の熱狂的スタンディングオベーションが起こり、大絶賛で迎え入れられた。米批評サイトRotten Tomatoesでは批評家/観客のスコア共に90%フレッシュを獲得(2024年6月3日時点)するなど、世界で『フュリオサ』旋風が巻き起こっている。

前作『怒りのデス・ロード』ではリピーターや再上映による継続的な人気により最終興収約20億円をたたき出したが、今作においても既にリピーターが続出するなどファンが盛り上がっており、今年公開の洋画No.1が射程圏内となっている。

日本語吹替版/IMAX(R)/4D/Dolby Cinema(R)(ドルビーシネマ)/ScreenXなど全フォーマットでの上映を行っている本作だが、ラージフォーマット中心に楽しむ観客が多く見られ、ラージフォーマットの興行シェアが約30%を占める結果となっている。

現在、入場者プレゼントとして『日本限定!スペシャルアート・ステッカー』の第一弾が配布中。この度、6月7日(金)から配布される第二弾、6月14日(金)から配布される第三弾のビジュアルも一挙公開となった。3種のビジュアルは全て、全世界で日本でのみプレゼント配布が許可されたアートを使用した、超貴重な限定ビジュアルだ。第二弾はフュリオサの横顔に、ドクロのアートが施された特別仕様。そして劇中でも象徴的なセリフ「I AM FURIOSA」の文字が刻印されたスタイリッシュなデザインに。“O”の文字が前作『怒りのデス・ロード』でもおなじみのモチーフである、ドクロのついたハンドルの模様になっているのがポイントだ。

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.

第三弾では、同じく宿敵ディメンタスの横顔に「I AM DEMENTUS」の文字。そして“U”が彼のトレードマークであるぬいぐるみにちなみ、クマの模様になっており、フュリオサと対になるデザインとなっている。劇場でしか手に入れることができない超レアステッカーはどちらも入手必至だ。

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.

さらに本ステッカーの裏面のQRコードを読み込むことで、各ビジュアルのスマホ用壁紙がダウンロードできるギミック付き。“怒(ド)迫力”ライドをリピート体感し、ステッカーをコンプリートせよ。

また、6月13日(木)には新宿ピカデリーでファン垂涎の“V8J”協力による応援上映が決定した。本上映では声を出しての応援や、歓声を上げて、作品を鑑賞可能。コスプレでの参加もできる。上映前にはパフォーマンスを予定している。フュリオサやディメンタス将軍の登場シーンはもちろん、荒野ウェイストランドに君臨するイモータン・ジョー登場の際は「イモータ!イモータ!」と名前を高らかに連呼し、マッドマックスファンにはおなじみの「V8!V8!V8!V8!」ポーズをキメ、ウォーボーイズのド迫力バトルシーンでは「Witness me!(俺を見ろ)」と咆哮、フュリオサと共に修羅の道を歩み、全力で怒りを解放せよ。

入場者プレゼント『日本限定!スペシャルアート・ステッカー』配布スケジュール (C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories. 第一弾:5月31日(金)~6月6日(木) 第二弾:6月7日(金)~6月13日(木) 第三弾:6月14日(金)~6月20日(木)

※全国の上映劇場(一部除く)にて配布

※それぞれ先着数量限定、なくなり次第配布終了

※ステッカーサイズ(全3種共通)幅=約60mm×高さ=約79mm

『マッドマックス:フュリオサ』応援上映 概要 日時:6月13日(木)18:00上映回 劇場:新宿ピカデリー シアター6 料金:通常料金 チケット販売日時:WEB 6月6日(木)0時~販売開始窓口 6月6日(木)劇場オープン~販売開始

※WEBで完売の場合は窓口販売はございません

※【2D字幕版】での上映となります

※特別興行につき、各種招待券等”無料”でのご鑑賞はいただけません。

※ムビチケ使用可、サービスデー・各種割引適用可

協力:V8J絶叫応援企画チーム(@V8Japan)

注意事項や詳細は映画公式HPをご確認ください。

『マッドマックス:フュリオサ』は大ヒット上映中。日本語吹替版同時上映。IMAX(R)/4D/Dolby Cinema(R)/SCREENX

The post first appeared on .