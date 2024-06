Micro [Def Tech]、平間壮一、松下優也ら出演 『IN THE HEIGHTS』スペシャルイベント“Flexin’ on the foor” オフィシャルレポートが到着

Micro [Def Tech]、平間壮一、松下優也ら出演 『IN THE HEIGHTS』スペシャルイベント“Flexin’ on the foor” オフィシャルレポートが到着