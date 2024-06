“飲酒当て逃げ容疑”キム・ホジュンが歌唱…ドラマ「美女と純情男」がOSTの使用を中止

歌手のキム・ホジュンが飲酒当て逃げの疑いで拘束された中、彼が歌唱したOST(挿入歌)の使用が中止となった。KBS 2TV週末ドラマ「美女と純情男」側は本日(3日)、マイデイリーを通じて「キム・ホジュンが歌唱したOST『In the end it's you』は、事件が発生した直後から使用していない。今後も異変がない限り、使用する計画はない」と明かした。同作は、一夜にしてどん底に落ちることになったトップ女優のパク・ドラ(イム・スヒャン)と、彼女を愛し再起させるために奮闘する新人ドラマプロデューサーであるコ・ピルスン(チ・ヒョヌ)のあらゆる逆境を描いた、波乱万丈な恋愛成長ドラマだ。キム・ホジュンが歌唱した「In the end it's you」は、劇中でパク・ドラとコ・ピルスンのすれ違いの中で続く、必然的な出会いを代弁する曲で、4月13日に発売された。

キム・ホジュンは今月9日午後11時40分頃、ソウル新沙洞(シンサドン)の道路で対向車線を走っていたタクシーに衝突した後、そのまま現場を離れた疑いが持たれている。数回にわたる警察の出頭要求に応じなかった彼は、事故発生から約17時間後に出頭し、飲酒運転を否定していたが、19日に公式コメントを通じて飲酒運転を認めた。最終的に24日、特定犯罪加重処罰法上逃走致傷および危険運転致傷、道路交通法上事故後未措置、犯人逃避幇助などの疑いで拘束された。また、所属事務所であるTHINKエンターテインメントのイ・クァンドク代表はマネージャーに虚偽の自首を指示した疑い(犯人逃避教唆)、本部長はキム・ホジュンの車からメモリーカードを抜いた疑い(証拠隠滅)で拘束された。