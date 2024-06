「ホテルインディゴ東京渋谷」11階に位置するオールデイダイニング「Gallery 11(ギャラリー イレブン)」にて提供される「マンゴーアフタヌーンティー」は、地中海の夏のビーチをイメージ。パティシェやシェフが海外で培ってきた経験を駆使して、降り注ぐ太陽とサンセットの美しさをクリエイティブに表現しています。ビーチカクテルの「ピニャコラーダ」や、地中海に沈んでいくサンセットなどからインスパイアされたスイーツとセイボリーを、マンゴーやパイナップルなどのサマーフルーツとともに味わいましょう。

ドリンクはイギリスの紅茶ブランド「Brew Tea Co.」のセレクションや、「ONIBUS COFFEE」によってブレンド・焙煎されたホテルオリジナルブレンド「HITS」のスペシャルティコーヒーなどが楽しめます。



AFTERNOON TEA MENU

【スイーツ】

・マンゴープリン パッションフルーツソース

・パイナップルのグリル ココナッツクリームとライムの香り

・パッションフルーツタルト

・マンゴーマリトッツォ

・マンゴーマカロン

・マンゴーのマリネ バジル風味

・マンゴーのシブースト



【セイボリー】

・花ズッキーニのフライ スモークモッツァレラチーズ 紫蘇 梅干し

・クリスピーポテト クラブサラダ 山葵マヨネーズ いくら

・ニョッキのミニグラタン 茄子 トマト クミン ミント

・ラム肉の串焼き きゅうり ザジキ

・ホワイトアスパラガス ガーリックアイオリとジンジャーラズベリーのソース

・マッシュルームとスモークチーズのコロッケ コールスロー 柚子胡椒

・トマトサラダ アボカド わかめ



【ドリンク】

・Coffee by ONIBUS

HITS オリジナル ブレンド / シティーロースト / アイスコーヒー / カフェラテ / カプチーノ / エスプレッソ

・Tea by Brew Tea Co.

イングリッシュ ブレックファースト / アールグレイ / チャイ / グリーンティー / モロッカンミント / アップル&ブラックベリー / レモン&ジンジャー

上記のほか、ミクソロジストが創作したBrew Tea シロップを使用した、夏にぴったりのひんやりドリンクも一緒に楽しめます。



■ホテルインディゴ東京渋谷「マンゴーアフタヌーンティー」概要

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-25-12

場所:Gallery 11(「ホテルインディゴ東京渋谷」11F)

問合せTEL:03-6712-7475 (レストラン直通。10時30分〜21時30分)

期間:2024年6月3日(月)〜9月1日(日) ※予約は来店前日21時まで

時間:14時30分〜17時30分(16時LO) ※2時間制

料金:5060円 (税込・サービス料別途)



ランチコース イメージ

「マンゴーアフタヌーンティー」に続いて、2024年6月5日(水)からは夏限定のコース料理が提供スタート。地中海沿岸諸国の夏のレシピやカクテルをイメージし、そこに日本の夏の食材でツイストを効かせたランチコースおよびディナーコースが用意されます。

ディナーコース イメージ

モロッコやシチリア、中東など地中海沿岸諸国の夏の日差しを彷彿させる各コースは、日本では珍しいシーズニングや調理方法でアクセントが加わり、「Gallery 11」らしい遊び心が印象的です。ランチコースで味わうデザートは、太陽の日差しとビーチカクテル「ピニャコラーダ」をイメージして作られる逸品。ディナーコースで提供されるリゾットはスペイン・バレンシア地方の米料理である「パエリア」からインスパイアを受け、そこに日本食材の「かつお節」を融合させることでよりクリエイティブに仕上がっています。



【ランチコース】

・夏にぴったりのバジルペーストをGallery 11スタイルでアレンジしたパスタ

・ビーチカクテル「ピニャコラーダ」からインスパイアされたデザート

【ディナーコース】

・チャコールグリルで調理し、クラッシュした豆腐で日本のツイストを効かせた魚料理

・アップルマンゴーとパッションフルーツの甘酸っぱさが絶妙なバランスを生み出すデザート

■ホテルインディゴ東京渋谷「ランチコース・ディナーコース」概要

期間:2024年6月5日(水)〜9月3日(火)

時間:ランチ 11時30分〜14時30分(14時LO)/ディナー18〜23時(21時30分LO)

料金:ランチ 5060円 〜 、ディナー 7480円〜(いずれも税込・サービス料別途)



「OMAKASE COUNTERコース」では、「ホテルインディゴ東京渋谷」のエグゼクティブシェフ、ダビデ・ディ・ディオさんの出身地ナポリを中心とした地中海沿岸諸国の夏を代表するレシピに、旬の食材でクリエイティビティを追加した料理の数々を楽しむことができます。

ウェルカムスナックでは、ワインでマリネされたピーチを用いたナポリの夏を代表するカクテルレシピ「ピーチサングリア」からインスパイアされた料理を数種用意。パスタは地中海のクラシックレシピにミントを加えてアレンジされています。

オープンキッチンのライブ感あふれる空間で、五感を刺激する美食体験を楽しみましょう!



■ホテルインディゴ東京渋谷「OMAKASE COUNTER コースメニュー」概要

期間:2024年6月5日(水)〜9月3日(火) ※来店前日までの事前予約制

時間:ランチ 11時30分〜14時30分 (14時LO)/ディナー18〜23時(21時30分LO)

料金:「メインが選べるおまかせコース」1万3200円、「Wメインが愉しめるおまかせコース」1万6500円 (いずれも税込・サービス料別途)

※写真はすべてイメージです。

※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性があります。



