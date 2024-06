8年ぶりの新作となる映画『帰ってきた あぶない刑事』(公開中)と過去作とのリンクについて、本作の原廣利監督と近藤正岳プロデューサーが、お気に入りの過去作品とともに明かした。

1989年に公開された『もっともあぶない刑事』が過去作の中でイチオシだという近藤プロデューサーは、「ハードボイルドとコメディが絶妙にブレンドされた作品」と絶賛。同作は、躍動感にあふれたアクションや、面白ければなんでもありの“「あぶ刑事」精神”を作品に根付かせた村川透監督の、コミカルな小ネタをふんだんに取り入れた演出が見どころの一つ。シリーズ最大の敵組織だった広域暴力団・銀星会を壊滅させ、長きにわたった対決に終止符が打たれた記念すべき作品だ。

近藤プロデューサーは「(『もっとも あぶない刑事』の)テーマ曲「Where do you go from here?」を、最新作の重要なシーンで使いました。(舘ひろしが歌う『もっともあぶない刑事』の)エンディング曲『夜を抱きしめて』は聞き返すと、『帰ってきた あぶない刑事』に登場する夏子という女性への鷹山の想いとシンクロしています」と最新作とのまさかのリンクについて秘話を披露した。

一方の原監督は、1988年に公開された映画『またまたあぶない刑事』をイチオシ作品に挙げ「タカ&ユージのスタイリッシュさに僕の中では一番圧倒された作品」と評した。「ユージの走る姿、タカのハーレーショットガン、鳥肌連続のアクション。一倉(治雄)監督の演出と音楽センスが本当に素晴らしかったです。『帰ってきた あぶない刑事』ではこの作品で登場するシーンが過去の振り返りでいくつか登場します。思い出して浸っていただけたら幸いです」と語った。

テレビドラマシリーズ、テレビスペシャルのほか、『あぶない刑事』『またまたあぶない刑事』『もっともあぶない刑事』『あぶない刑事リターンズ』『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』『まだまだあぶない刑事』『さらば あぶない刑事』『帰ってきた あぶない刑事』と続く本シリーズ。過去作を振り返っておさらいすると、さらに最新作を楽しむことができるかもしれない。(今井優)