最大90％OFF！ ASOBI STOREにてBNE Steamキーコードセール開催中！ 「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」は75％OFF！

ASOBI STOREにて、バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードが最大90％OFFとなるセールが開催中だ。セール期間は2024年6月10日（月）まで。

バンダイナムコエンターテインメントが当社のECサイト「ASOBI STORE game」 にてSteamキーコードセールがスタートした。セール期間中は人気タイトルを最大90％OFFで購入できる。





また、「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」は発売1周年を記念して75％OFFで購入できるので、このお得な機会をお見逃しなく！

【セール情報】

＜セール期間＞

2024年6月10日（月）まで

セール会場

ピックアップタイトル

■「.hack//G.U. Last Recode」 90％OFF！販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：836円（税込）■「ミスタードリラー アンコール」75％OFF！販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：880円（税込）■「塊魂アンコール」75％OFF！販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：880円（税込）■「風のクロノア １＆２アンコール」75％OFF！販売価格：5,478円（税込）⇒セール販売価格：1,370円（税込）

■「アイドルマスター スターリットシーズン」60％OFF！

販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：3,608円（税込）



■「Tales of ARISE」 50％OFF！

販売価格：4,400円（税込）⇒セール販売価格：2,200円（税込）



■「Tales of Vesperia: Definitive Edition」 80％OFF！

販売価格：6,270円（税込）⇒セール販売価格：1,254円（税込）



■「SCARLET NEXUS」 80％OFF！

販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：1,804円（税込）



■「GOD EATER 3」90％OFF！

販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：902円（税込）

【「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」は発売1周年で75％OFF！今がお得！】

■「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」75％OFF！

販売価格：3,960円（税込）⇒セール販売価格：990円（税込）





全ラインアップはこちら

※Steamキーの購入および有効化に関しては下記URLより確認。

https://gc.asobistore.jp/activate



■「ミスタードリラー アンコール」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「塊魂アンコール」

Katamari Damacy REROLL(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「アイドルマスタースターリットシーズン」

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「Tales of ARISE」

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「.hack//G.U. Last Recode」

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」

みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合あり。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。

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