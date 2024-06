最大90％OFF！ ASOBI STOREにてBNE Steamキーコードセール開催中！ 「みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー」は75％OFF！

ASOBI STOREにて、バンダイナムコエンターテインメントSteamキーコードが最大90%OFFとなるセールが開催中だ。セール期間は2024年6月10日(月)まで。

バンダイナムコエンターテインメントが当社のECサイト「ASOBI STORE game」 にてSteamキーコードセールがスタートした。セール期間中は人気タイトルを最大90%OFFで購入できる。





また、「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」は発売1周年を記念して75%OFFで購入できるので、このお得な機会をお見逃しなく!

【セール情報】

<セール期間>

2024年6月10日(月)まで

セール会場

ピックアップタイトル

■「.hack//G.U. Last Recode」 90%OFF!販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)■「ミスタードリラー アンコール」75%OFF!販売価格:3,520円(税込)⇒セール販売価格:880円(税込)■「塊魂アンコール」75%OFF!販売価格:3,520円(税込)⇒セール販売価格:880円(税込)■「風のクロノア 1&2アンコール」75%OFF!販売価格:5,478円(税込)⇒セール販売価格:1,370円(税込)

■「アイドルマスター スターリットシーズン」60%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:3,608円(税込)



■「Tales of ARISE」 50%OFF!

販売価格:4,400円(税込)⇒セール販売価格:2,200円(税込)



■「Tales of Vesperia: Definitive Edition」 80%OFF!

販売価格:6,270円(税込)⇒セール販売価格:1,254円(税込)



■「SCARLET NEXUS」 80%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:1,804円(税込)



■「GOD EATER 3」90%OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:902円(税込)

【「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」は発売1周年で75%OFF!今がお得!】

■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」75%OFF!

販売価格:3,960円(税込)⇒セール販売価格:990円(税込)





全ラインアップはこちら

※Steamキーの購入および有効化に関しては下記URLより確認。

https://gc.asobistore.jp/activate



■「ミスタードリラー アンコール」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「塊魂アンコール」

Katamari Damacy REROLL(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「アイドルマスタースターリットシーズン」

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「Tales of ARISE」

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「.hack//G.U. Last Recode」

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



■「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合あり。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標。