ÌÜ·â¼Ô¤Î¿·¾Ú¸À¡¢¤É¤¦É¾²Á¡¡ÈÓÄÍ»ö·ï¡¢5Æü¤ËºÆ¿³²ÄÈÝ·èÄê¡¡Ê¡²¬ÃÏºÛ
¡¡Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç1992Ç¯¤Ë¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤ÇÎ¬¼èÍ¶²ý¤ä»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¡Ê¤¯¤Þ¤ß¤Á¤È¤·¡Ë¸µ»à·º¼ü¡Ê¼¹¹Ô»þ70ºÐ¡Ë¤ÎÂè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¡ÊÎëÅè¿¸°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï5Æü¤ËºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡ÊºÆ¿³¡Ë¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÄê¤ò½Ð¤¹¡£¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë2¿Í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Î¡Ö¿·¾Ú¸À¡×¤Î¿®ÍÑÀ¤À¡£»à·º¼¹¹Ô¸å¤ËºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬½Ð¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿»ö·ï
¡¡»ö·ï¤Ï92Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤ÇÈ¯À¸¡£¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»ù2¿Í¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ7ºÐ¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¸©´ÅÌÚ»Ô¡Ê¸½¡¦Ä«ÁÒ»Ô¡Ë¤Î»³Ãæ¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸µ»à·º¼ü¤Ï94Ç¯¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï99Ç¯9·î¤Ë»à·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢06Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç³ÎÄê¡£¤½¤ÎÌó2Ç¯1¥«·î¸å¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÎÄêÈ½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ»à·º¼ü¤Ï92Ç¯2·î20Æü¸áÁ°8»þÈ¾¡Á50Ê¬¤´¤í¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Î»°º¹Ï©ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤Î½÷»ù2¿Í¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÏ¢¤ìµî¤ê¡¢Æ±9»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¡£Æ±11»þ¤´¤í¡¢´ÅÌÚ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë2¿Í¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤È¸µ»à·º¼ü¤ò·ë¤ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÎÄêÈ½·è¤ÏÊ£¿ô¤Î¾õ¶·¾Úµò¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¡£2¿Í¤ÎÏ¢¤ìµî¤ê¸½¾ì¤Ï¡¢Åö»þ20Âå¤À¤Ã¤¿½÷À¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò´ð¤Ë¡Ö»°º¹Ï©ÉÕ¶á¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¸µ»à·º¼ü¤Î¼Ö¤ÈÆÃÄ§¤¬»÷¤¿º°¿§¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¡Ö»°º¹Ï©ÉÕ¶á¡×¤È¡¢°áÎà¤Ê¤É°äÉÊ¤Î°ä´þ¸½¾ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¢¸µ»à·º¼ü¤Î¼Ö¤Ë·ì¤äÇ¢¤Îº¯¤¬¤¢¤ê¡¢·ìº¯¤ÏÈï³²½÷»ù1¿Í¤È·ì±Õ·¿¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡½¡½¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ§Äê¤·¡¢¸µ»à·º¼ü¤òÍºá¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬21Ç¯7·î¤Ëµ¯¤³¤·¤¿º£²ó¤ÎÂè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¤ÎÇ§Äê¤òÊ¤¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë2¿Í¤Î¡Ö¿·¾Ú¸À¡×¤ò¿·¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢³ÎÄêÈ½·è¤Ç2¿Í¤òºÇ¸å¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤À¡£¡Ö2¿Í¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤â·Ù»¡¤Ë¡Ø¤½¤ÎÆü¤Ë¸«¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµì¾Ú¸À¤òÊ¤¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÁÜººÅö¶É¤¬µõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤ÎÄ´½ñ¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö½÷À¤Î¿·¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢¤ìµî¤ê¾ì½ê¤äÆü»þ¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º°¿§¥ï¥´¥ó¼Ö¤È»ö·ï¤â·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÎÄêÈ½·è¤Î¾Úµò¹½Â¤¤ÏÇËÃ¾¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¾Ú¸À¤Î2¿ÍÌÜ¤Ï70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡Ö»ö·ïÅöÆü¡¢¸µ»à·º¼ü¤È¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÇò¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë½÷»ù2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï½÷À¤Î¿·¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈï³²½÷»ù¤ÎÌÜ·â¶¡½Ò¤Î½Å¤ß¤òÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Øµ²±°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®ÍÑÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£70ÂåÃËÀ¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤Ï¡Ö½÷»ù2¿Í¤Î»àË´¿äÄê»þ¹ï¤È¹ç¤ï¤º¡¢»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ÎÄêÈ½·è¤ÇÈï³²½÷»ù¤Î°äÂÎ¤ËÉÕÃå¤·¤¿·ìº¯¤È¸µ»à·º¼ü¤ÎDNA·¿¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¹¤ë´ÕÄê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè1¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ËÂÐ¤¹¤ë14Ç¯3·î¤ÎÊ¡²¬ÃÏºÛ·èÄê¤¬ÀºÅÙ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö´ÕÄê¤ò¤¿¤À¤Á¤ËÍºá¤Îº¬µò¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Íºá¤Îº¬µò¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤¿¾ÚµòÇ½ÎÏ¤¬»ö¼Â¾å¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÂ¾¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾Úµò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍºá¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÀÁµá¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤ÈºÇ¹âºÛ¤â»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ·â¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸µ»à·º¼ü¤òÍºá¤È¤·¤¿¾Úµò¹½Â¤¤¬¤µ¤é¤ËÊø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢È½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú»ÖÂ¼°ìÌé¡Û