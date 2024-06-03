¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡¦°æ¸Í¤Þ¤µ¤¨»á¤¬¸µÁðÄÅÄ®µÄ¤ÎÀÈï³²µ¿ÏÇ¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¼Õºá
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½°±¡Åìµþ£±£´¶è¸øÇ§ÆâÄêÍ½Äê¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î°æ¸Í¤Þ¤µ¤¨»á¤¬£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸µÁðÄÅ½÷ÀÄ®µÄ¤ÎÀÈï³²µ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ë¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤Î¸µÄ®µÄ¤¬Ä®Ä¹¤È¡ÖÄ®Ä¹¼¼¤ÇÀ¸ò¾Ä¤·¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¡£Æ±Ä®µÄ¤ÏÄ®Ä¹¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£±£²·î¡¢Æ±Ä®µÄ¤Ï½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¥ê¥³¡¼¥ë¤¬À®Î©¤·¼º¿¦¡£°æ¸Í»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ø¤Î»¿Æ±¤ò£Ø¤òÉ½ÌÀ¡£Ä®Ä¹¤äÄ®µÄ²ñ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤Ë¸µÄ®µÄ¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¥ì¥¤¥×Èï³²¤ÎÁÊ¤¨¤¬µõµ¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ»öÂÖ¤¬µÞÊÑ¡£º£Ç¯£´·î£±£·Æü¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¤ÏÄ®Ä¹¤¬¸µÄ®µÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¾ÍÀ´þÂ»¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¸µÄ®µÄ¤Î¾Ú¸À¤òµõµ¶¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¸Í»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸µÁðÄÅÄ®µÄ¤ÎÀÈï³²µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÇ¯£´·î¤ÎÁ°¶¶ÃÏºÛÈ½·è¤Ç¸µÄ®µÄ¤Îµõµ¶¹ðÇò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½½Ê¬¤Ë»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤»¤º¹Ô¤²á¤®¤¿¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤âºï½ü¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÄ®Ä¹¤äÄ®µÄ²ñ¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï£µ·î£³£±Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢°æ¸Í»á¤òÆ±Áªµó¶èÁí»ÙÉôÄ¹½¢Ç¤¤Ë¡£°æ¸Í»á¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤ËµìÌ±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷£²´ü¡¢½°±¡µÄ°÷£±´ü¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±ÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö»ä¤«¤é¤âÁðÄÅÄ®Ä¹¤äÄ®µÄ²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ÇÄ®Ä¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÄ®¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÈï³²¤ÎËÐÌÇ¤È¤¢¤ï¤»µõµ¶Èï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡