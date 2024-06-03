¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÎò»Ë¤È»ö¼Â¤òÌµ»ë¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢ËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/Íû²ì¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ6·î3Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï3Æü¡¢ÆîÃæ¹ñ³¤¤ò½ä¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤È»ö¼Â¤òÌµ»ë¤·¡¢³¤ÍÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿Î©¾ì¤ò¿áÄ°¤·¡¢³¤¾å¤Î»öÂÖ¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤ÏÂè21²ó¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é²ñ¹ç¡Ë¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÎÅÚ¤ÎÈÏ°Ï¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëË¡Åªº¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¹ñÏ¢³¤ÍÎË¡¾òÌó¡×¤ÈÆîÃæ¹ñ³¤ÃçºÛºÛÄê¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¹çË¡Åª¸¢Íø¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆîÃæ¹ñ³¤À¯ºö¤ÎÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»´±¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡Ãæ¹ñ¤ÏÆîÃæ¹ñ³¤½ôÅç¤ËÂÐ¤¹¤ëÁè¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¼ç¸¢¤È´ØÏ¢³¤°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç¸¢Åª¸¢Íø¤ª¤è¤Ó´É³í¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÎÎÅÚ¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤ÏÆîÃæ¹ñ³¤½ôÅç¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤£ÆîÃæ¹ñ³¤¤ÎÃçºÛºÛÈ½¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëºÛÄê¤Ï°ãË¡¤«¤ÄÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î´Ö¤ÇÆîÃæ¹ñ³¤ÌäÂê¤¬ºÇ¶á¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥Ãæ¹ñ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë½ô¹ñ¤Î¶¦Æ±ÅØÎÏ¤Î²¼¡¢ÆîÃæ¹ñ³¤¾ðÀª¤Ï¸½ºß¡¢¤ª¤ª¤à¤Í°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¦Ãæ¹ñ¤Ï¼«¤é¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¹ñ¡¹¤ÈÎò»ËÅª»ö¼Â¤ÎÂº½Å¤ò´ðÁÃ¤Ë¸ò¾Ä¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ·½â¤ÈÂÐÎ©¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ·ø»ý¤¹¤ë¡Ý¤È¤ÎÏ»¤Ä¤òµó¤²¤¿¡£