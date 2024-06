PEANUTSの、幸せいっぱいの作品をフューチャーしたUTコレクション「A Treasury of Happiness」

ユニクロの「UTコレクション」から、人気コミック 「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボしたメンズ向けの「ピーナッツ スウェットシャツ」(各2990円)が2024年9月上旬に発売される。今回のコラボでは、日常のささやかな幸せを描いたアートや名言が満載の単行本「A Treasury of Happiness(ア・トレジャリー・オブ・ハピネス)」をフィーチャー。カラバリはライトグレー、オレンジ、ブルー、ダークグレー、グレーの全5色。各色には、それぞれPEANUTSの仲間たちのとっての“幸せ”をテーマにしたアートが描かれている。ここからは1色ずつ紹介していこう。

「ピーナッツ スウェットシャツ(ライトグレー)」(2990円)

ライトグレーのバックスタイル。「HAPPINESS IS WALKING IN THE GRASS IN YOUR BARE FEET.(幸せは裸足で草むらを歩くこと)」

「ピーナッツ スウェットシャツ(グレー)」(2990円)

「SUPPER TIME(ディナータイム)」に大喜びするスヌーピー

グレーのバックスタイル

「ピーナッツ スウェットシャツ(ダークグレー)」(2990円)

スヌーピーにとって最高の居場所は犬小屋の上

ダークグレーのバックスタイル

「ピーナッツ スウェットシャツ(オレンジ)」(2990円)

オレンジのバックスタイル

「HAPPINESS IS A WARM PUPPY(しあわせはあたたかい子犬)」

「ピーナッツ スウェットシャツ(ブルー)」(2990円)

ブルーのバックスタイル

バックにはライナスのフェイスをさりげなくデザイン

スヌーピーにとっての幸せは、裸足で草むらを歩くこと。ライトグレーは、フロントに楽しそうに草むらを歩くスヌーピー、バックには「HAPPINESS IS WALKING IN THE GRASS IN YOUR BARE FEET.」とのメッセージ。自然と触れ合う心地よさを思い出させてくれる1枚だ。また、スヌーピーは食べることも、犬小屋の上で過ごすことも大好き!グレーは「SUPPER TIME(ディナータイム)」に大喜びするスヌーピー、ダークグレーは犬小屋の上で寝たり、はしゃいだりする姿が描かれている。ルーシーにとっての幸せとは“あたたかい子犬”。子犬とはもちろんスヌーピーのこと。オレンジはルーシーがギュッとスヌーピーを抱きしめるシーンが描かれた心温まる1枚となっている。バックには、PEANUTSの絵本のタイトルにもなっているルーシーの名言「HAPPINESS IS A WARM PUPPY(しあわせはあたたかい子犬)」をデザイン。ライナスにとっての幸せは意外な答えに…。ブルーのフロントにあしらわれた「HAPPINESS IS A SAD SONG」とあるように、幸せとは悲しい歌を聴くことだという。哲学的で大人びたライナスらしい答えだ。サイズはメンズ向けXS〜4XLまでの8サイズ展開。XSやSサイズなら女性でも着用できそう。ユニクロUTでは、7月下旬にウィメンズ向けグラフィックTシャツ「ピーナッツ UT」(各1500円)も発売予定なのでお楽しみに!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC