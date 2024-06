TGIフライデーズアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」から、父の日に向けたメニュー「ワンパウンダー・グリル」が期間限定で登場!

ハンバーガーに「ベイビーバックリブ(ハーフ)」が付いた、ボリューム感たっぷりの“超絶アメリカン”なメニューです☆

TGIフライデーズ「ワンパウンダー・グリル」

販売期間:2024年6月10日(月)〜6月16日(日)

価格:3,289円(税込)

セット内容:バーガー+ベイビーバックリブ(ハーフサイズ)、コールスロー、フライドポテト

※フライデーズ シグネチャーバーガーまたはベーコン チーズバーガーから好きなバーガーを選べます

販売店舗:TGIフライデーズ 全12店舗(渋谷神南店、原宿店、池袋店、上野中央通り店、町田店、東京ドームシティ店、お台場アクアシティ店、有明ガーデン店、イクスピアリ店、横浜西口店、MM21クロスゲート店 (みなとみらい)、名古屋久屋大通店)

1965年にアメリカ・ニューヨークで誕生し、現在、世界55か国で850店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

TGI フライデーズ国内全12店舗に、お父さんへ日々の感謝の気持ちを込めた父の日スペシャル 「ワンポンド・グリルコンボ」メニューが登場します。

父の日スペシャル 「ワンポンド・グリルコンボ」は、バーガーと「ベイビーバックリブ(ハーフ)」がセットになったボリューム満点のコンボメニュー。

バーガーは、大人気の「フライデーズシグネチャーバーガー」または「ベーコンチーズバーガー」から好きなメニューを選べます。

さらにコールスローとフライドポテトが付いた食べ応えのある一皿。

「HAPPY FATHER’S DAY」 の装飾で彩られた店内で、お父さんへの感謝の気持ちを伝える素敵な時間が過ごせます☆

お父さんのおなかも満足する、バーガーと「ベイビーバックリブ(ハーフサーズ)」の食べ応え抜群のセット。

TGIフライデーズ「ワンパウンダー・グリル」は、2024年6月10日より期間限定で販売開始です☆

