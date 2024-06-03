【一覧】不正があったマツダ5車種の車種名と型式、車体番号など
マツダは3日、車両認証不正を巡る問題を受けて調査した結果、アテンザ、アクセラ、アテンザ/MAZDA6、ロードスターRF、MAZDA2の5車種について不正事案があった、と明らかにした。
不正が確認されたマツダの車種名と型式、対象車体番号は次のとおり（マツダの公表資料から）。
【アテンザ（商品改良モデル）／販売時期2015年1月〜2018年5月ごろ】
DBA-GJEFP 200001以降
DBA-GJ5FP 200001以降
LDA-GJ2FP 200001以降
LDA-GJ2AP 100001以降
DBA-GJEFW 200001以降
DBA-GJ5FW 200001以降
LDA-GJ2FW 200001以降
LDA-GJ2AW 100001以降
【アクセラ（商品改良モデル）／販売時期2016年9月〜2019年3月ごろ】
LDA-BM2AP 100001以降
LDA-BM2AS 100001以降
DBA-BM5FP 400001以降
DBA-BM5AP 400001以降
DAA-BYEFP 200001以降
LDA-BM2FP 200001以降
DBA-BM5FS 400001以降
DBA-BM5AS 400001以降
LDA-BMLFS 100001以降
LDA-BM2FS 200001以降
CBA-BM6FJ 200001以降
LDA-BMLFP 100001以降
【アテンザ/MAZDA6 （商品改良モデル）／販売時期2018年6月〜】
6BA-GJEFP 400001以降
6BA-GJ5FP 400001以降
3DA-GJ2FP 400001以降
3DA-GJ2AP 400001以降
6BA-GJEFW 400001以降
6BA-GJ5FW 400001以降
3DA-GJ2FW 400001以降
3DA-GJ2AW 400001以降
5BA-GJ5FP 500001以降
5BA-GJ5FW 500001以降
【ロードスターRF（商品改良モデル）／販売時期2018年7月〜】
5BA-NDERC 300001以降
5BA-NDERE 100001以降
【MAZDA2 （商品改良モデル）／販売時期2021年6月〜】
5BA-DJLFS 750001以降
5BA-DJLAS 250001以降