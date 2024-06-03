マツダの本社

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　マツダは3日、車両認証不正を巡る問題を受けて調査した結果、アテンザ、アクセラ、アテンザ/MAZDA6、ロードスターRF、MAZDA2の5車種について不正事案があった、と明らかにした。

　不正が確認されたマツダの車種名と型式、対象車体番号は次のとおり（マツダの公表資料から）。

【アテンザ（商品改良モデル）／販売時期2015年1月〜2018年5月ごろ】

DBA-GJEFP　200001以降

DBA-GJ5FP　200001以降

LDA-GJ2FP　200001以降

LDA-GJ2AP　100001以降

DBA-GJEFW　200001以降

DBA-GJ5FW　200001以降

LDA-GJ2FW　200001以降

LDA-GJ2AW　100001以降

【アクセラ（商品改良モデル）／販売時期2016年9月〜2019年3月ごろ】

LDA-BM2AP　100001以降

LDA-BM2AS　100001以降

DBA-BM5FP　400001以降

DBA-BM5AP　400001以降

DAA-BYEFP　200001以降

LDA-BM2FP　200001以降

DBA-BM5FS　400001以降

DBA-BM5AS　400001以降

LDA-BMLFS　100001以降

LDA-BM2FS　200001以降

CBA-BM6FJ　200001以降

LDA-BMLFP　100001以降

【アテンザ/MAZDA6 （商品改良モデル）／販売時期2018年6月〜】

6BA-GJEFP　400001以降

6BA-GJ5FP　400001以降

3DA-GJ2FP　400001以降

3DA-GJ2AP　400001以降

6BA-GJEFW　400001以降

6BA-GJ5FW　400001以降

3DA-GJ2FW　400001以降

3DA-GJ2AW　400001以降

5BA-GJ5FP　500001以降

5BA-GJ5FW　500001以降

【ロードスターRF（商品改良モデル）／販売時期2018年7月〜】

5BA-NDERC　300001以降

5BA-NDERE　100001以降

【MAZDA2 （商品改良モデル）／販売時期2021年6月〜】

5BA-DJLFS　750001以降

5BA-DJLAS　250001以降