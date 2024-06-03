日本ハム・水野達稀

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◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は3日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　両リーグ最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）がトップで、50万票超えの得票数を獲得。またパ・リーグ遊撃手部門で、水野達稀（日本ハム）が、源田壮亮（西武）・紅林弘太郎（オリックス）を抜き1位に浮上した。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

263,497票　山粼福也（日本ハム）

137,503票　佐々木朗希（ロッテ）

114,990票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

286,586票　河野竜生（日本ハム）

142,399票　松本裕樹（ソフトバン）

133,052票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

404,469票　田中正義（日本ハム）

167,407票　則本昂大（楽天）

131,048票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

411,109票　田宮裕涼（日本ハム）

183,237票　森友哉（オリックス）

148,523票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

361,170票　A.マルティネス（日本ハム）

198,182票　山川穂高（ソフトバンク）

156,577票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

236,788票　上川畑大悟（日本ハム）

192,246票　外崎修汰（西武）

164,500票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

384,070票　郡司裕也（日本ハム）

186,325票　宗佑磨（オリックス）

151,280票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

230,901票　水野達稀（日本ハム）

226,095票　紅林弘太郎（オリックス）

218,674票　源田壮亮（西武）

＜外野手＞

501,016票　万波中正（日本ハム）

401,277票　柳田悠岐（ソフトバンク）

352,492票　近藤健介（ソフトバンク）

280,886票　松本 剛（日本ハム）

231,160票　周東 佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

230,510票　中村剛也（西武）

155,822票　L.セデーニョ（オリックス）

152,904票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

173,687票　才木浩人（阪神）

88,386票　東克樹（DeNA）

73,810票　菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

214,104票　岩崎優（阪神）

141,164票　西舘勇陽（巨人）

95,234票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

344,597票　Ｒ.マルティネス（中日）

116,535票　Ｊ.ゲラ（阪神）

109,300票　栗林良吏（広島）

＜捕手＞

233,721票　山本祐大（DeNA）

140,583票　中村悠平（ヤクルト）

127,591票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

343,418票　岡本和真（巨人）

159,772票　中田翔（中日）

138,454票　大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

246,984票　牧秀悟（DeNA）

222,656票　中野拓夢（阪神）

131,154票　田中 幹也（中日）

＜三塁手＞

377,076票　村上宗隆（ヤクルト）

149,946票　坂本勇人（巨人）

125,748票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

196,074票　村松開人（中日）

192,680票　長岡秀樹（ヤクルト）

149,550票　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

392,103票　近本光司（阪神）

354,251票　細川成也（中日）

273,297票　筒香嘉智（DeNA）

228,053票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

206,346票　森下翔太（阪神）