ゴホウビの新曲「呼吸」が、6月1日よりスタートとなった『SAITAMA NISSAN presents Active On 2024』のキャンペーンソングに決定した。本キャンペーンは“思いっきり、楽しい日々を過ごそう!”を合言葉に、FM NACK5がステーション全体でお届けしていく春から秋のシーズンをアクティブに楽しむための情報発信&提案プロジェクト。FM NACK5『ヒャダイン Up Your Life』(毎週金曜日18:00 - 19:00)の番組内コーナーでの展開や、オリジナルステッカーの展開をはじめ様々な企画が行われる。

リリース情報



「呼吸」

配信リンク:https://lnk.to/kokyuu

「呼吸」配信リンク:https://lnk.to/kokyuu

ゴホウビ「GOHOBI QUATTRO -sweet-」発売記念イベント

場所

タワーレコードららぽーと立川立飛店 ららぽーと立川立飛2F イベント広場



開催日時

2024年6月8日(土)

集合時間/13:40

開始時間/14:00



参加

ゴホウビ(cody・スージー・405・むんちゃ)



イベント内容

アコースティックライブ&サイン会



詳細

https://tower.jp/store/event/2024/6/139003

<GOHOBI ONEMAN LIVE「ゴホウビクアトロ全部のせ!」>

日程:2024年11月15日(金)

開場:18:15 / 開演:19:00

会場:渋谷CLUB QUATTRO



[チケット情報]

全自由:4,500円(ドリンク代別)



2次プレオーダー受付中

受付期間:6月9日(日)23:59まで

受付URL:https://eplus.jp/gohobi/

関連リンク

◆ゴホウビ オフィシャルサイト

◆ゴホウビ オフィシャルX

◆ゴホウビ オフィシャルYouTubeチャンネル

キャンペーンソングとなる「呼吸」は、大自然の中で過ごすチル感やこれからキャンプに行くわくわく感を演出した心地よいミディアムナンバーとなっており、キャンペーン開始とあわせて6月1日より音楽配信がスタートした。さらに、メンバー4人だけで出かけたドライブの映像から構成されているミュージックビデオも公開された。また、4月3日にリリースした1st EP『GOHOBI QUATTRO -sweet-』の新たな発売記念イベントが6月8日に開催されることとなった。当日はららぽーと立川立飛2F イベント広場でのアコースティックライブ&サイン会が行われる。