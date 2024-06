&TEAM、初のアリーナツアー「SECOND TO NONE」の追加公演が決定！全4都市11公演を予告

&TEAM初のアリーナツアー「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」の追加公演が決定した。追加公演の&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNE MEMBERSHIP会員先行抽選受付は、6月5日(水)より開始となる。バラエティ番組やCMなど活躍の場を広げ、5月8日(水)にリリースした1stシングル「五月雨(Samidare)」が初週44万枚を売り上げるなど、デビュー以来成長し続ける&TEAM。自身初となる今回のアリーナツアーは、発表直後からすでに追加公演へ期待の声が寄せられていた。

今回、すでに発表されている東京、神戸、福岡の会場に昼公演が追加される形で、全4都市11公演での開催が決定した。今年1月〜3月にかけて行われた自身初のコンサートツアーでは、韓国・ソウルを含む8都市23公演で約7万人を動員し、&TEAMとLUNE(&TEAMのファン)だけの絆を確認する感動的なステージを披露した&TEAM。さらに多くのLUNEと&TEAMで、特別な思い出を作り上げられること間違いなしの本公演に早くも期待が高まっている。本公演に関する詳細は、「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」オフィシャルホームページより確認できる。

■公演概要

「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」



〇東京

有明アリーナ

2024年7月20日(土)開場 16:30 / 開演 17:30

2024年7月21日(日)開場 11:00 / 開演 12:00 ※追加公演

2024年7月21日(日)開場 16:30 / 開演 17:30



〇兵庫

神戸ワールド記念ホール

2024年7月25日(木)開場 17:30 / 開演 18:30

2024年7月26日(金)開場 12:00 / 開演 13:00 ※追加公演

2024年7月26日(金)開場 17:30 / 開演 18:30



〇福岡

マリンメッセ福岡B館

2024年8月17日(土)開場 16:30 / 開演 17:30

2024年8月18日(日)開場 11:00 / 開演 12:00 ※追加公演

2024年8月18日(日)開場 16:30 / 開演 17:30



〇愛知

ポートメッセなごや 第1展示館

2024年9月28日(土)開場 16:00 / 開演 17:30

2024年9月29日(日)開場 16:00 / 開演 17:30



※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。



