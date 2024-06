【Anime Expo 2024】開催期間:7月4日~7月7日(現地時間)

ロサンゼルスにて7月4日より開催予定のイベント「Anime Expo 2024」にて、グッドスマイルカンパニー&ホロライブプロダクションによる対談と新商品発表を実施する。開催は日本時間7月7日6時からを予定している。

会場ではグッドスマイルカンパニーの代表取締役会長・安藝貴範氏と「ホロライブ」を運営するカバーの代表取締役社長・谷郷元昭氏による対談を実施。

また、新商品の発表なども実施される。

📣 An afternoon with Good Smile Company & hololive production.🍵 Join Good Smile Company for a friendly discussion between GSC's founder Takanori Aki and COVER Corporation CEO Motoaki Tanigo (known as YAGOO)! Product announcements, prizes and more are in store!🌟 #AX2024 pic.twitter.com/0tWYBnAifn