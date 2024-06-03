

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44294.04 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42033.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41701.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40744.56 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39787.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39772.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39650.70 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39268.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38968.55 75日移動平均線



38923.03 ★日経平均株価3日終値



38886.47 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38830.30 13週移動平均線

38646.98 均衡表雲上限(日足)

38629.55 6日移動平均線

38582.17 均衡表雲下限(日足)

38504.35 25日移動平均線

38493.93 均衡表基準線(日足)

38379.50 均衡表転換線(日足)

38253.94 均衡表転換線(週足)

38122.24 ボリンジャー:-1σ(25日)

37873.17 ボリンジャー:-1σ(13週)

37740.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

37511.83 26週移動平均線

37358.01 ボリンジャー:-3σ(25日)

36916.04 ボリンジャー:-2σ(13週)

36801.40 均衡表基準線(週足)

35958.91 ボリンジャー:-3σ(13週)

35319.40 200日移動平均線

35251.10 ボリンジャー:-1σ(26週)

32990.36 ボリンジャー:-2σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

30729.63 ボリンジャー:-3σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 51.52(前日32.42)

ST.Slow(9日) 37.36(前日32.95)



ST.Fast(13週) 44.84(前日43.80)

ST.Slow(13週) 43.49(前日42.72)



［2024年6月3日］



株探ニュース

