【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(3日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44294.04 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42033.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41701.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40744.56 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39787.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39772.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39650.70 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39268.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38968.55 75日移動平均線
38923.03 ★日経平均株価3日終値
38886.47 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38830.30 13週移動平均線
38646.98 均衡表雲上限(日足)
38629.55 6日移動平均線
38582.17 均衡表雲下限(日足)
38504.35 25日移動平均線
38493.93 均衡表基準線(日足)
38379.50 均衡表転換線(日足)
38253.94 均衡表転換線(週足)
38122.24 ボリンジャー:-1σ(25日)
37873.17 ボリンジャー:-1σ(13週)
37740.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
37511.83 26週移動平均線
37358.01 ボリンジャー:-3σ(25日)
36916.04 ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40 均衡表基準線(週足)
35958.91 ボリンジャー:-3σ(13週)
35319.40 200日移動平均線
35251.10 ボリンジャー:-1σ(26週)
32990.36 ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
30729.63 ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 51.52(前日32.42)
ST.Slow(9日) 37.36(前日32.95)
ST.Fast(13週) 44.84(前日43.80)
ST.Slow(13週) 43.49(前日42.72)
［2024年6月3日］
株探ニュース