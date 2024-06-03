　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44294.04　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42033.30　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41701.69　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40744.56　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39787.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39772.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39650.70　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39268.59　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38968.55　　75日移動平均線

38923.03　　★日経平均株価3日終値

38886.47　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38830.30　　13週移動平均線
38646.98　　均衡表雲上限(日足)
38629.55　　6日移動平均線
38582.17　　均衡表雲下限(日足)
38504.35　　25日移動平均線
38493.93　　均衡表基準線(日足)
38379.50　　均衡表転換線(日足)
38253.94　　均衡表転換線(週足)
38122.24　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37873.17　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37740.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37511.83　　26週移動平均線
37358.01　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36916.04　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40　　均衡表基準線(週足)
35958.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35319.40　　200日移動平均線
35251.10　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32990.36　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
30729.63　　ボリンジャー:-3σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　51.52(前日32.42)
ST.Slow(9日)　　37.36(前日32.95)

ST.Fast(13週)　 44.84(前日43.80)
ST.Slow(13週)　 43.49(前日42.72)

［2024年6月3日］

株探ニュース