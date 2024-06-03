TOKIO¡ßSixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ß¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤Îºî¶ÈÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¡ØÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¸ø³«
¢£Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¡Ö½é¿´LOVE¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥éÇ®¾§¤¹¤ëÆ°²è¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡ØÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～⑧
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¡¢6·î2Æü¤Ë¡ÖDASHÂ¼¡×24Ç¯ÌÜ¤ÎÊÆºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¾²¬¾»¹¨¡ÊTOKIO¡Ë¤È¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÉÄ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤È¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇú¾Ð¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾¾·»¤È¿µÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤È¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡ÊTOKIO¡Ë¤¬¡¢µí¤¿¤Á¤òÇØ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£
Æ£¸¶¤Î
¡ÖÊÆºî¤ê¤Ï1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¡×
¡ÖTOKIO¤µ¤ó¤¬20Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½½àÈ÷¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤òÊÆºî¤ê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤¿¤é¡×
¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾æ¤¯¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÊ¬¤ÈÆ£¸¶¡¢¤½¤·¤ÆÃªÅÄ¤Ø¤Î5¥È¥ó¤ÎÂÏÈî¤Þ¤¤Ë»²Àï¤·¤¿¡¢Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î·»Äï¡¢¼ã¸µ½Õ¡¦¼ãÎ´·Ê¡¦¼ãÎ´¸µ¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÊ¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¹ñÊ¬²Û»ÒÅ¹¡×¡Ê¡Ö¹ñ¡×¤Ï°ÛÂÎ»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ø¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þー¡×¤È¸Í¤ò³«¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¹ñÊ¬¤ÈÌ¾Á°¤¬°ì»ú°ã¤¤¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦Å¹¼ç¤Î¹ñÊ¬½¤°ì¤µ¤ó¤ËÆ£¸¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤ä¡¢Æ£¸¶¤¬¡ÉËÜÊª¤ÎÆ£¸¶¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö½é¿´LOVE¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥«¥Ú¥éÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶¤¬¹ø¤Ë¥«¥´¤òÉÕ¤±¤¿ºî¶È»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¥Ýー¥º¤«¤é²Î¤¤¤À¤·¡¢´°àú¤Ê¿¶¤ê¡õ¾Ð´é¤Ç¥µ¥Ó¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤¹¤ë¤È¾ëÅçÌÐ¡ÊTOKIO¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂç»ö¤ÊÆ»¶ñ¤ä¤«¤é¡×¤È¥Þ¥¤¥¯Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æ»¶ñ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Æ£¸¶¤¬¡Ö¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹²¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾ë¾æ¥³¥ó¥Ó¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÉÄ¶Ìºî¤êÃæ¤ËÆ£¸¶¤È¿µÂÀÏº¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼·¡¤ê¡£Åì¤Î¿¹ËÜ¡¢À¾¤ÎÆ£¸¶¡©¡©¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£¸¶¤¬¡Ö¡Ê¿µÂÀÏº¤¬¡Ë¾®3¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¿¹ËÜ¤¬ð÷¤¯¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¾®3!?¤ªÁ°¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ê»öÌ³½ê¤ÎÆþ½ê¤¬¡ËÁá¤¤¤Î¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¾ëÅç¤¬¡Ö¥¨¥ê¥¢¤Ï¤â¤È¤â¤È°ã¤¦¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ£¸¶¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¾æ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¾¾²¬¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¿¹ËÜ¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÆ£¸¶¤¬¡Ö¿µÂÀÏº¤¬¡¢¡ÊHey! Say!¡ËJUMP¤µ¤ó¤È¤«¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿¡£À¾¤Î¿¹ËÜ¡¢Åì¤ÎÆ£¸¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤¹¤ë¤È¿¹ËÜ¤¬¡ÖµÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Û¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¼«¹û¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢°ìÆ±¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¾æ¤¯¤ó¤È¿¹ËÜ¤¯¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê¡Åç¤ÎÃç´Ö¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È 24Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/dash/
TOKIO OFFICIAL SITE
https://www.tokio.inc/s/tokio/
SixTONES OFFICIAL SITE
https://www.sixtones.jp/
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò OFFICIAL SITE
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011