Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年5月31日9:00〜6月3日23:59まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、コンパクトサイズながら最大11台の機器が同時に充電できる、Ankerの「USB Power Strip （11-in-1）」や1台でデスク周りがスッキリするAnkerの「521 Power Strip」など、デスク周りのアイテムがお買い得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年6月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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コンパクトサイズながら最大11台の機器が同時に充電できる、Ankerの「USB Power Strip （11-in-1）」が15％オフ

Anker USB Power Strip (11-in-1) (USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-C ポート USB-A ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】 2,540円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

これ1台でデスク周りがスッキリ。Ankerの「521 Power Strip」が20％オフとお得な価格で販売中！

Anker 521 Power Strip（USBタップ 電源タップ コンセント差込口 3口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro Android各種対応 3,190円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (USBタップ 電源タップ AC差込口/USB-C/USB-A/延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 2,990円 （クーポン利用で5％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W) (USBタップ 電源タップ 延長コード) （ブラック） 6,990円 （クーポン利用で10％オフ） Amazonで見る PR PR

CIO 壁挿し 電源タップ Polaris CUBE WALL USB PD 65W タイプC [CIO独自技術 NovaIntelligence搭載] USB コンセント 急速充電 iPhone Android Macbook iPad Galaxy S23 Ultra (ホワイト) 4,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

CIO 電源タップ USB付 Polaris CUBE Built in CABLE 延長コード 0.5m 収納リール付 合計5口 Type-C Type-A AC差込口 小型 急速充電 iPhone Android Macbook iPad Galaxy 各種その他機器対応 (ブラック) 4,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

デスクをはさんで充電器をしっかり固定できる、サンワサプライのクランプ式USB充電器が48％オフの大特価！

サンワサプライ(Sanwa Supply) USB充電器 コンセント(Type-C×1ポート+USB A×3ポート) クランプ式 デスクに固定可能 ブラック ACA-IP51BK 3,273円 （48％オフ） Amazonで見る PR PR

エレコム 電源タップ 雷ガード 3個口 クリップ ほこりシャッター付 スイングプラグ 3m ホワイト ECT-1430WH 1,529円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

サンワダイレクト 電源タップ用 固定ホルダー クランプ式 デスク取付 【タップがズレる不便さ解消】200-CB009 1,780円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

30分でiPhone 15を半分までチャージできる充電器「Nano Charger (20W) 」が15％オフ！

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト) 1,430円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 3,790円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート)【独自技術Anker GaN II採用 / PD対応 / PPS規格対応 / PSE技術基準適合 / 折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 4,490円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

CIO NovaWave 3Way ワイヤレス充電器 3in1マグネット 最大7.5W iPhone15 / 14 / 13 / 12 / AppleWatch AirPods 充電器 スマホスタンド (ブラック) 3,720円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「AmazonスマイルSALE」は、6月3日23時59分まで開催中！

SourceAmazonスマイルSALE