セガ フェイブから、「サンリオキャラクターズ」と「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」のコラボグッズが登場!

定番人気の「アクリルキーチェーン」が新作カプセルトイとして3ヶ月連続で発売されます☆

セガ フェイブ カプセルトイ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラWアクリルキーチェーンコレクション」

発売時期:2024年6月上旬より順次

サイズ:全長約5.4cm

種類:各全8〜10種

価格:各400円(税込)

販売店舗:全国のカプセルトイコーナー

セガ フェイブが、「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」とサンリオキャラクターたちのコラボレーショングッズとして、新作カプセルトイを3ヶ月連続で発売。

第1弾として定番人気グッズの「アクリルキーチェーン」が登場します。

コラボミニキャライラストと、サンリオのキャラクターたちのデザイン2つがセットで楽しめる「Wアクリルキーチェーンコレクション」

バッグやポーチなどに付けるとそれぞれのパーツがゆらゆら揺れるかわいいグッズです☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラWアクリルキーチェーンコレクション Vol.1

発売予定:2024年6月上旬

アクリルキーチェーン第1弾には「Leo/need」と「Vivid BAD SQUAD」のメンバーが登場。

「星乃一歌」と「ディアダニエル」や、「青柳冬弥」と「ポチャッコ」ペアなど全8種類が展開されます。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラWアクリルキーチェーンコレクション Vol.2

発売予定:2024年7月上旬

第2弾には、「MORE MORE JUMP!」と「ワンダーランズ×ショウタイム」のメンバーがラインナップ。

華やかなコラボ衣装を身にまとった「タキシードサム」や「マイメロディ」「シナモロール」たちのミニチャーム付きです☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラWアクリルキーチェーンコレクション Vol.3

発売予定:2024年8月下旬

「バーチャル・シンガー」たちや「25時、ナイトコードで。」のメンバーが登場する第3弾。

「初音ミク」と「ハローキティ」や、「鏡音リン」「鏡音レン」と「リトルツインスターズ」のコラデザイン全10種類が展開されます。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」とサンリオキャラクターズがコラボしたカプセルトイが、3ヶ月連続で登場。

2024年6月上旬より順次登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラWアクリルキーチェーンコレクション」の紹介でした☆

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651276

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンリオキャラクターズとコラボしたカプセルトイ!セガ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」 appeared first on Dtimes.