トム・ヨークが、自身初となるソロツアー『Thom Yorke: everything playing work solo from across his career』を11月に開催する。

本公演では、レディオヘッドや様々なソロプロジェクト、サウンドトラックプロジェクトから、ザ・スマイルの最新作までトム・ヨークのキャリアを総括するセットを披露。11月12日の大阪公演を皮切りに、全国6都市を巡る。

