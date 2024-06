今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)はトップ2に変化はなく、テイラー・スウィフトが4月19日に発表した通算11枚目のスタジオ・アルバム『The Tortured Poets Department』が6週目の1位に輝いた。初週から6週間連続は、2020年にリリースした『Folklore』と並ぶ自己最長となった。『The Tortured Poets Department』は、英国ではデュア・リパの『Radical Optimism』とビリー・アイリッシュの『HIT ME HARD AND SOFT』にそれぞれ1週間首位の座を受け渡したが、今週、非連続4週目となる1位に返り咲いている。

Taylor Swift Spends Sixth Week at No. 1 on Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/zkLsPgDHXS