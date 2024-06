『バッドボーイズ RIDE OR DIE』IMAXほかラージフォーマット上映決定 ─ 豪華ポスター4種も公開

ウィル・スミスが待望のスクリーン復帰を果たす、全世界大ヒットのバディ・アクションシリーズ最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』がIMAX®ほかラージフォーマットで上映されることが決定した。あわせて、フォーマット別のポスター4種も公開されている。

このたび2D字幕版に加え、IMAX®、Dolby Cinema®、Dolby Atmos®、ScreenX with Dolby Atoms®、ScreenX、MX4D®、4DX、ULTRA 4DX(※字幕版のみ)での上映が決定。バッドボーイズの帰還を最高の環境で出迎えよう。

あわせてIMAX®、Dolby Cinema®、4DX、ScreenXの4種類のフォーマット別エクスクルーシブポスタービジュアルも到着。手錠をかけられ“容疑者”となったバッドボーイズが背中を預け合い銃を構える姿が印象的なものや、ヘリや車とともに二人の顔を大きく配したものなど、バッドボーイズの”絆”と激しいアクションへの期待が高まるポスターとなっている。

『バッドボーイズ』の代名詞とも言える激しいカーアクションと銃撃戦に加え、シリーズ初となるスカイアクションが披露されるなど、シリーズ史上最大のスケールで贈られる本作。怒涛の勢いで繰り広げられる迫力のアクション映像を究極のスクリーンで体感せよ。

映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は2024年6月21日(金)より全国の映画館にて公開。

