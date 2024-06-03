Sareee¼«¼ç¶½¹Ô¡ØSareee-ISM¡Ù¤ÎÂè4¡¦5Àï¤¬·èÄê¡ª 7/29¤È9/2¤Ë¿·½ÉFACE¤ÇÌ´¤ÎÂÐ·è
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎSareee¤¬¡¢¼«¼ç¶½¹ÔÂç²ñ¡ØSareee-ISM Chapter Ⅳ¡Ù¤ò7·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡ØSareee-ISM Chapter Ⅴ¡Ù¤ò9·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¿·½ÉFACE¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡£
Sareee¤Ï2021Ç¯½Õ¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎWWE NXT¤Ç¡¢¡ÈÂÀÍÛ¤ÎÀï»ÎSARRAY¡Ê¥µ¥ì¥¤¡Ë¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£23Ç¯¤ÎÂàÃÄ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ËÉüµ¢¡£Æ±Ç¯5·î¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡ØSareee-ISM Chapter Ⅰ¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î2Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤ËSareee¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ê¥É¥êー¥à¤ÎÂÐÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òSareee-ISM¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÂÐÀï¥«ー¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
³ÆÂç²ñ¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï5·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¤Ë¥¤ー¥×¥é¥¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ºÂÀÊ¤È²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ëè²óÂç¿Íµ¤¤ÎÂç²ñ¤À¤±¤Ë¡¢ÀÊ¤ÏÁá¤á¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡£
¡¦»ØÄêAÀÊ¡§8000±ß
¡¦»ØÄêBÀÊ¡§6000±ß
¢¨¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤ÏÎ©¸«¤Î¤ßÌµÎÁ