3日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数293、値下がり銘柄数245と、値上がりが優勢だった。



個別ではデータセクション<3905>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、グリッド<5582>、ナイル<5618>、トラース・オン・プロダクト<6696>がストップ高。ジェイック<7073>は一時ストップ高と値を飛ばした。トラストホールディングス<3286>、Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ<3474>、駅探<3646>、フーバーブレイン<3927>など5銘柄は年初来高値を更新。ＪＴＯＷＥＲ<4485>、トリプルアイズ<5026>、エフ・コード<9211>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>、和心<9271>は値上がり率上位に買われた。



一方、学びエイド<184A>、シャノン<3976>、ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ<4488>、ヌーラボ<5033>、ログリー<6579>など6銘柄が年初来安値を更新。データホライゾン<3628>、ベガコーポレーション<3542>、ＡＨＣグループ<7083>、はてな<3930>、東京通信グループ<7359>は値下がり率上位に売られた。



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