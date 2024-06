港区赤坂の複合施設「赤坂Bizタワー」に店舗を構える、世界中から愛される「ハリー・ポッター」魔法ワールドをイメージした「Harry Potter Cafe(ハリー・ポッター カフェ)」

「Harry Potter Cafe」に、7月31日に迎える「ハリー・ポッター」のお誕生日を記念したバースデーメニューやグッズが登場します☆

Harry Potter Cafe(ハリー・ポッターカフェ)「ハリー・ポッター」誕生日ニュー・グッズ

提供期間:2024年6月13日(木)〜8月21日(水)

世界中で愛される映画「ハリー・ポッター」シリーズからインスパイアされ、「ハリー・ポッター」の物語への愛着と思い出を共有するファンが集うカフェ「Harry Potter Cafe」

Harry Potter Cafeに、7月31日の「ハリー・ポッター」バースデーを祝したメニューやグッズが登場します。

期間限定で提供される「ハリー・ポッター」のバースデーメニューは、「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」へプレゼントしたHAPPEE BIRTHDAE ケーキをイメージした「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」です。

ほかにも、カラフルな「HAPPEE BIRTHDAE パフェ」、「ハリー・ポッター」の額にある稲妻型の傷のモチーフをのせた「“選ばれし者” レモネード」もラインナップ。

どのメニューもお誕生日特別バージョンのスペシャル仕様です。

また、バースデーケーキモチーフのスプーンやエコバッグなどのカフェオリジナルグッズも登場し、「ハリー・ポッター」のお誕生日を盛り上げます☆

HAPPEE BIRTHDAE ケーキ

価格:1,650円(税込)

「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」へプレゼントしたHAPPEE BIRTHDAE ケーキをイメージしたメニュー。

ゼリービーンズやマシュマロのデコレーションで、賑やかな雰囲気を楽しむことができます。

HAPPEE BIRTHDAE パフェ

価格:1,210円(税込)

いちごソースやカスタードクリームでミルフィーユ状にし、さくらんぼアイスをあわせたグラスデザート。

ゼリービーンズやアラザンでデコレーションした、「ハリー・ポッター」のお誕生日祝いにぴったりな一品です。

“選ばれし者” レモネード

価格:1,210円(税込)

ベリーのジュレを入れた2層のレモネードをのせた「“選ばれし者” レモネード」

ヨーグルト風味のホイップにのせた、「ハリー・ポッター」の額にある稲妻型の傷がポイントです。

カフェオリジナルグッズ

発売日:2024年6月13日〜なくなり次第終了

「ハリー・ポッター」のお誕生日アートを使用したカフェオリジナルグッズもラインナップ。

”Harry Birthday”のロゴをプリントしたスプーンとエコバッグが販売されます。

スプーン(Harry Birthday)

価格:880円(税込)

劇中でのワンシーンを彷彿とさせるアートを使用したスプーン。

ゴールドに輝く、プレゼントにもピッタリなデザインに仕上げられています。

エコバッグ(Harry Birthday)

価格:2,530円(税込)

バースデーケーキのイラストをプリントした、華やかなエコバッグ。

フェミニンなピンクを基調にした、デイリーに活躍してくれる「ハリー・ポッター」グッズです。

特典「カフェオリジナルステッカー/オリジナルコースター」

提供期間:2024年6月13日〜8月21日までの期間限定

事前予約し、カフェを利用された方に「カフェオリジナルステッカー」を1つプレゼント。

また、事前予約し、対象のドリンクを注文された方に「オリジナルコースター」が1つプレゼントされます。

※なくなり次第配布終了

7月31日に迎える「ハリー・ポッター」のお誕生日を記念したメニューや雑貨が登場。

Harry Potter Cafeに2024年6月13日より登場する「ハリー・ポッター」誕生日メニュー・グッズの紹介でした☆

「ハリー・ポッター」のテイクアウトカフェショップ!東京・赤坂「Harry Potter Cafe Window」 「ハリー・ポッター」のテイクアウトカフェショップ!東京・赤坂「Harry Potter Cafe Window」 続きを見る

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 7月31日のお誕生日をお祝いできるメニューやグッズ!Harry Potter Cafe(ハリー・ポッターカフェ) appeared first on Dtimes.