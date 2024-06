女優の加藤あい(41)が3日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット後の自撮りアップ写真を公開した。

加藤は「Gave up on growing out my hair」とつづり、髪を伸ばすことを諦めたと投稿。ヘアカット前と後の比較写真もアップした。

ハッシュタグには#結局伸ばせない #2枚目は切る前 #すごいアップでごめんなさい と添えた。過去の投稿では自撮りやハッシュタグに苦戦していることを明かしていたが、慣れてきた様子をうかがわせた。

この投稿にフォロワーからは「自撮りかわいぃー」「very nice」「IWGPから変わってない」「見つめられるとドキドキします」「美しい」「あいちゃんのアップ凄くうれしいです」「奇麗すぎます」「天使です」「相変わらず素敵」「髪形、美人だからなんでも似合いそう」「女神様」などの声が上がっていた。