ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』のイオン限定プライズゲーム用景品が登場!

モーリーファンタジーやPALOをはじめとするアミューズメント施設に「ディズニーキャラクター 〜Fantasy Stories〜」が展開されます☆

イオン「ディズニーキャラクター〜Fantasy Stories〜」

展開期間:2024年6月7日(金) 〜 無くなり次第終了

展開店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』に登場するキャラクターたちのイオン限定プライズが登場。

「アナ」や「エルサ」、ディズニープリンセス「ラプンツェル」のほか、『ピーター・パン』に登場する「マイケル・ダーリング」がデフォルメ姿になったマスコットが展開されます。

さらに、ショルダーバッグやお絵かきセット、リュックなどの4アイテム、全11種類をラインナップ☆

ディズニーキャラクター マスコット 〜Fantasy Stories〜

種類:全4種

サイズ:たて約10cm×よこ約8cm×奥行約3cm

『アナと雪の女王』より「オラフ」を連れた子ども時代の「アナ」と、氷晶をもった「エルサ」のマスコットが登場。

『塔の上のラプンツェル』より、ティアラをかぶった子ども時代のディズニープリンセス「ラプンツェル」が展開されます。

『ピーター・パン』より登場する、テディベアと「ティンカー・ベル」と一緒の「マイケル・ダーリング」をデザインしたマスコットも要チェックです☆

ディズニーキャラクター プレミアム巾着付クリアショルダーバッグ 〜Fantasy Stories〜

種類:全3種

サイズ:高さ約20cm×幅約14cm×奥行き約14cm

『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界観をイメージしたショルダーバッグ。

中身の見えるクリア素材が使用されているほか、取り外し可能な巾着が付いているのも嬉しいポイントです。

『アナと雪の女王』はブルー、『ピーター・パン』はグリーン、『塔の上のラプンツェル』はパープルカラーで展開されます。

ディズニーキャラクター プラチナムザッカお絵かきセット 〜Fantasy Stories〜

種類:全2種

サイズ:たて約21cm×よこ約31cm×奥行約3cm

持ち運びができるお絵かきセット。

ケースには『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』に登場するキャラクターがデザインされています。

カラーが豊富なクレヨン、色えんぴつ、水性ペン各16色入りです。

ディズニーキャラクター プレミアムリュック 〜Fantasy Stories〜

種類:全2種

サイズ:たて約40cm×よこ約30cm×奥行約10cm

『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』に登場するキャラクターが描かれたラウンド型のリュック。

A4サイズがラクに入るサイズで、ブルーとホワイトの2種類が展開されます。

フロントのファスナー付きポケットにも収納ができるリュックです。

『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』に登場するキャラクターたちをデザインした限定プライズ。

「ディズニーキャラクター 〜Fantasy Stories〜」は、モーリーファンタジーやPALOをはじめとするアミューズメント施設などに2024年6月7日より登場です☆

