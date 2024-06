9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)の試合順が3日、発表された。メインの第9試合には2年半ぶりの再戦となる、RIZINフライ級王者の堀口恭司と元Bellatorバンタム級王者のセルジオ・ペティスの因縁の一戦が決定した。第8試合ではクレベル・コイケが元RIZINバンタム級王者のフアン・アーチュレッタと対戦。第3試合ではRIZIN46で異例のブーイングを浴びた“ブラックパンサー”ベイノアがジョニー・ケースと火花を散らす。“ムエタイ界の至宝”こと梅野源治は、オープンフィンガーグローブキックボクシングルールでMMAファイターの魚井フルスイングと第2試合で対戦する。

RIZINの榊原信行CEOは自身のXで「世界トップクラスのレベルの高い選手達が集結し、己のこの先のキャリアを占う大一番に挑みます。今回は珠玉の全9試合をラインナップし、皆さんが痺れる様な緊迫感と緊張感がギッシリ詰まったLIVE空間を創り出します」と意気込んだ。同大会はRIZIN公式YouTubeやABEMAで冒頭2試合を無料生中継する。●6・9『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・第9試合 バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・第8試合 フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・第7試合 ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・第6試合 フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第5試合 ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・第4試合 フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・第3試合 ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・第2試合 オープンフィンガーグローブキックボクシングルール(※肘有り)梅野源治 vs. 魚井フルスイング・第1試合 ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック