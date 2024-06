“体に優しく、おいしい”は変わらず！ カレー 百名店に選ばれた名店の創業者が新たなスタート（東京・駒込）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は茅場町にある、食べログ 百名店に選ばれたカレーの名店を作った創業者がこれまでの店を譲渡し、新たに駒込六義園前にオープンした店。体にやさしく、おいしい絶品カレーがいただけます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

カリーシュダ六義園(東京・駒込)

2024年4月23日、駒込、六義園のすぐそばに「カリーシュダ六義園」がオープンしました。茅場町で長年親しまれてきた「カリーシュダ」をレシピごとすべて譲渡し、六義園で新たなスタートを切ります。

店舗外観 写真:お店から

「カリーシュダ」は、オーナーの和田茂さんが2004年、茅場町駅近くにオープンした店。和田さんはそれまでIT企業に30年以上勤めた後、脱サラをしてカレー店をはじめたという異色のキャリアの持ち主です。独学でスパイスについて勉強し、試行錯誤しながらレシピを開発。できあがったのが約19種類のスパイスを使い、無添加・グルテンフリーの体に優しくおいしいカレーです。

「とりもも肉カリー」1,400円 出典:ゆっきょしさん

当時、まだスパイスカレーが珍しかったこともあり、どこにもないおいしさにとりこになる人が続出。多数のメディアにも取り上げられ、2022年と2023年には「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選ばれるなどカレーの名店として知られるようになりました。

もっと通いやすい場所で店を続けたいとの和田さんの希望で茅場町の「カリーシュダ」を譲渡。自宅近くに「カリーシュダ六義園」をオープンするに至りました。

店舗内観。赤レンガをイメージした壁が落ち着きます 写真:お店から

店は、カウンター席11席とこぢんまり。内装は六義園の外周の赤レンガ壁をイメージし、壁面は赤レンガの壁紙を使用。カウンターにはシックな大理石を使用し、洋風の落ち着いた雰囲気になっています。壁には、店主の和田さんが撮影した六義園の写真が飾られ、地元への愛が感じられます。

「牛キーマカリー(牛100%)」1,400円 出典:tamori_さん

カレーのコンセプトは、茅場町店と変わらず、ウェルネス、身体に優しいカレー。無添加、グルテンフリーにこだわり、塩分は約3g、油分は約4gと健康に配慮したカレーになっています。

いただけるカレーは「とりもも肉カリー」「牛キーマカリー」「ラム肉カリー」の3種類。これらのカレーにサラダやカルダモン・ティーがセットされたメニューがあります。

「とりもも肉カリー」 サラダ付き、大盛 1,600円 出典:tamori_さん

一番人気は「とりもも肉カリー」。鶏肉はホロッと煮崩れるほど軟らかく、カレーはとろみが弱めで、口に入れると多彩なスパイスがふわっと香ります。マトンの臭みを取り除いた「ラム肉カリー」も隠れファンの多い逸品です。

体に優しいだけでなく、スパイス香るおいしさのカレーは新たなファンを獲得すること間違いなし。長く、地元で愛される店になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「牛キーマカリー」1,400円 出典:AAAAUOさん

『牛キーマカリー 1,400円 サラダ付き

こちらのお店のカレーは、市販のルゥを使わず、グルテンフリーで、19種類のスパイスとたっぷりのタマネギを使った、ウェルネスなインド風薬膳カレーなんだそうです。



メインのカレーは、余りペッタンペッタンとしておらず、ややサラッとした感じ。これは具材のタマネギとトマトから結構水分が出ているからなのでしょう。

程々のトマトの酸味、タマネギの甘味、たっぷりの牛挽肉、そして、強過ぎないスパイスの風味がマッチングしています。

最初はそこまで辛くもないかと思えば、後からじわじわと』(AAAAUOさん)

「とりもも肉カリー」1,400円 出典:波乗りトニ〜さん

『19種類のスパイスを巧みに操り、肉肉しい絶品カレーを提供しているのは以前と全く変わらない。

本日は「鶏ももカリー」のみを半額で提供する記念日だそうで、「鶏ももカリー」を頂くことに!

ひと口大の柔らかい鶏肉がたっぷり使用されており、20種類前後使用しているスパイスの香りが鼻から抜けると心地良く、鶏肉の旨味を存分に感じる事が出来ます。

絶滅して欲しくない絶品飯(絶メシ)と言えるお店なのです。笑』(波乗りトニ〜さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆カリーシュダ六義園住所 : 東京都文京区本駒込6-15-11 1FTEL : 03-4362-8093

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

