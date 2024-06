¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹Ä¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢3ËÜ¥Ù¥ë¥È¤Î¡È¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ç¥Ë¥à¡É¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç

コンバース(CONVERSE)は、新作ユニセックススニーカー「オールスター US デニム V-3 OX(ALL STAR US DENIM V-3 OX)」を、2024年5月28日(火)より、直営店 ホワイトアトリエ バイ コンバース(White atelier BY CONVERSE)原宿・福岡ほかにて発売する。

3本ベルトを採用したデニムアッパーの限定モデル

直営店限定スニーカー「オールスター US デニム V-3 OX」は、1990年代にも展開されていた脱ぎ履きのしやすい大ぶりな3本ベルトパターンを採用したモデルだ。

アッパーにはインディゴのデニム素材、アンティークゴールドのDリングや光沢感のあるハトメを採用。さらに艶出し加工を施した生成りテープなど、“アメリカンヴィンテージテイスト”を追求した「U.S. オリジネーター」のスペックを落とし込むことで、クラシックな佇まいに仕上げている。

詳細

コンバース「オールスター US デニム V-3 OX」

発売日:2024年5月28日(火)

販売店舗:ホワイトアトリエ バイ コンバース(原宿・福岡)、コンバース オフィシャル オンライン ショップ

サイズ:22.0〜28.0僉29.0cm、30.0cm

価格:11,000円



【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217

※月〜土(日・祝日除く) 9:00〜18:00

