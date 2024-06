現在企画されている(MCU)の超大作『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』に、ヒーローチーム「インヒューマンズ」が参戦するという情報を、ドラマ「マーベル インヒューマンズ」(2017)の出演者が否定した。

事の発端は、マーベル関連の最新情報を伝える米X(旧Twitter)アカウント「Marvel Updates」による、ある投稿。現地時間2024年6月1日、同アカウントは「ドラマ『インヒューマンズ』のインヒューマンズが『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』で帰ってくる」という情報を投稿した。なお、情報元は記載されていない。

これに、ドラマ「マーベル インヒューマンズ」でブラックボルトを演じたアンソン・マウントが反応。「これはすごく興味深いですね」と綴りながらも、「どうやら寝ている間にサインしてしまったらしいこの契約についてもっと教えてくださいよ」と続け、自身の元に話が届いていないことを伝えた。「この明らかにクリック詐欺ではないフィードで流れるそそられる情報をもっと詳しく聞いてみたいですね」と興味津々でもある様子だ。

This is so interesting. Please tell us more about this contract I apparently signed in my sleep. I’m so curious to hear all the juicy details from a feed that is clearly not a click-farm.