フジテレビの動画配信サービス・FODで独占見放題配信中の『HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-』が、地上波特別編集版『HY 366DAYS Premium Live 特別編集版』として、15日(27:15〜 ※関東ローカル)に地上波放送される。『HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-』

『HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-』は、今年2月29日、4年に1度しか来ないうるう年(366日)の日に、HYが世界標準のライブレストラン「Billboard Live TOKYO」で開催したプレミアムライブ。地上波放送が決定した『HY 366DAYS Premium Live 特別編集版』は、「366日」のニューバージョンとなる「366日(Official Duet ver.)」が初披露された記念すべきライブを地上波版に特別編集した番組。FODでは、完全版となる『HY 366DAYS Premium Live at Billboard Live TOKYO -2024.02.29-』が独占見放題配信中だ。HYの仲宗根泉が作詞・作曲した楽曲「366日」は、かなわない恋を歌った切ない失恋ソングとして、発売から16年がたった今もなお、世代を越えて多くの人に愛され、多くのアーティストたちにもカバーされ歌い継がれている。「366日(Official Duet ver.)」は、フジテレビで4月期に放送されている月9ドラマ『366日』の主題歌で、同作は楽曲に着想を得たオリジナル脚本のラブストーリーとなっている。【編集部MEMO】ドラマ『366日』では、各話放送のエンディングで仲宗根泉がそれぞれ別の男性ボーカルを迎えてデュエットした「366日」を放送。第2話のエンディングでは、スキマスイッチの大橋卓弥。第3話では、JO1・與那城奨。第4話では、川崎鷹也。第5話では、INI・藤牧京介。第6話では、MONGOL800のキヨサク。第7話では、須田景凪。第8話では、チョコレートプラネットの長田庄平がコラボレーションしている。(C)Handmade Music Inc.