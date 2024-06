ユニコーン、主催イベント「UNICORN MACHURI『LIVE 1173』」開催決定！イベントに合わせて新曲も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブBlu-ray「MOVIE 42 ユニコーン2023-2024ツアー『クロスロード』」を7月24日にリリース

ユニコーンが、7月28日にイベント「UNICORN MACHURI『LIVE 1173』」(読み:ユニコーン マチュリ ライブ イイナミ)を開催することが決定した。

また本イベントに合わせて、新曲を7月3日に配信リリースすることも決定。「UNICORN MACHURI『LIVE 1173』」のチケットは、新曲が収録されたCD付きとなる。

愛のキーワード“1173”が名付けられた「UNICORN MACHURI 『LIVE 1173』」の会場は、900本のヤシの木と高級プレジャーボートやヨットが並ぶ海外リゾートのような大人の空間にして、湘南カルチャーを牽引し続けるマリーナリゾート「リビエラ逗子マリーナ」。

出演は、ABEDON AND THE RINGSIDE、電大、ユニコーン。さらにスペシャルゲストとして、伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、つるの剛士、PUFFYの出演が決定している。

ゆったりと流れる上質な時間を過ごせる“夏マチュリ”イベント。ユニコーン公式ファンクラブ「UCFC ビジーファイブ」にてチケット最速先行の受付もスタートした。

■『クロスロード』ツアーの映像作品化が決定!

2023年末からアルバム『クロスロード』を引っ提げ、4ヵ月にわたり開催された「ユニコーン2023-2024ツアー『クロスロード』」より、3月30日にABEDONの故郷である山形・やまぎん県民ホールで行われたファイナル公演の模様が収録されたライブBlu-ray「MOVIE 42 ユニコーン2023-2024ツアー『クロスロード』」が、7月24日にリリースとなることが決定した。

山形・やまぎん県民ホールで開催されたツアーファイナル公演に加え、ツアードキュメンタリー映像も加えた2枚組Blu-ray。

初回生産限定盤は、シルバーに輝き、宇宙を彷彿とさせる “スペースバッグ仕様”。さらに、ファイナル公演の一部映像を、“3D風”(?)に観ることができるホログラム装置や、フォトブックも同梱。初回生産限定盤は数に限りがあるので、早めにチェックしよう。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「タイトル未定」

2024.07.24 ON SALE

Blu-ray「MOVIE 42 ユニコーン2023-2024ツアー『クロスロード』」

イベント情報

「UNICORN MACHURI 『LIVE 1173』」

07/28(日)神奈川・リビエラ逗子マリーナ 特設会場

出演:ABEDON AND THE RINGSIDE、電大、UNICORN

ABEDON AND THE RINGSIDEゲスト:伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)

電大ゲスト:つるの剛士

UNICORNゲスト:PUFFY

DJ:秀島史香

