「MODEROID」の新商品を発表！ 「メカスマインパクト2024 SUMMER」6月21日20時より配信「THE合体」や「PLAMATEA」も
【メカスマインパクト2024 SUMMER】
6月21日20時～ 配信開始
(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会 (C)サンライズ (C)ASHI PRODUCTIONS 1990 (C)DANCOUGA Partner (C)2005 AIC・チームダンチェスター/ガンソードパートナーズ (C)Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning
6月21日20時～ 配信開始
グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマインパクト2024 SUMMER 新作商品発表 生配信」を6月21日20時より放送する。
本番組では、プラモデル「MODEROID」や「PLAMATEA」シリーズのほか、フィギュア「THE合体」シリーズといった「メカスマ」ブランドの新商品を一挙公開。メカやロボット、等身大キャラクターまで“これまで以上に多彩”な商品発表を予定している。
また前日の6月20日には前夜祭、翌日の6月22日には振り返り生放送を実施。配信はグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネル「GOOD SMILE CHANNEL」にて行なわれる。
◤ ◥- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) June 3, 2024
燃え上がれ！夏の衝撃 (インパクト)
◣ ◢#メカスマインパクト2024 SUMMER
開催日決定🔥
新作発表配信は
【6/21(金) 20:00～】
🔻特設サイト公開https://t.co/ZJtmQ7PaOH
順次情報解禁予定。続報をお楽しみに！#メカスマ
(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会 (C)サンライズ (C)ASHI PRODUCTIONS 1990 (C)DANCOUGA Partner (C)2005 AIC・チームダンチェスター/ガンソードパートナーズ (C)Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo/Dynamic Planning