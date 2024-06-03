【メカスマインパクト2024 SUMMER】
6月21日20時～ 配信開始

　グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマインパクト2024 SUMMER 新作商品発表 生配信」を6月21日20時より放送する。

　本番組では、プラモデル「MODEROID」や「PLAMATEA」シリーズのほか、フィギュア「THE合体」シリーズといった「メカスマ」ブランドの新商品を一挙公開。メカやロボット、等身大キャラクターまで“これまで以上に多彩”な商品発表を予定している。

　また前日の6月20日には前夜祭、翌日の6月22日には振り返り生放送を実施。配信はグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネル「GOOD SMILE CHANNEL」にて行なわれる。

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