アマゾン(Amazon)のアプリストア「Amazonアプリストア」で、対象アプリ内の課金で最大10%ポイント還元される「Amazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーン」が実施されている。期間は6月16日まで。

期間中、対象アプリでアプリ内課金を行うと、課金額の10%相当のAmazonポイントが進呈される。

対象アプリは、ホームスケイプ(Homescapes)、モンスターストライク for Amazon、放置少女~百花繚乱の萌姫たち、TikTok、#コンパス for Amazon、マフィア・シティ-極道風雲、エボニー - 王の帰還、FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS、ロードモバイル【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】、ファイナルファンタジー15:新たなる王国(Final Fantasy XV)、アズールレーン、パズル&ドラゴンズ for Amazon、クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ、FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS、星のドラゴンクエスト for Amazon、白猫プロジェクト、日替わり内室、Roblox、サマナーズウォー: Sky Arena。

「Amazonアプリストア」では、5月28日からアプリ内課金でAmazonポイントが付与されるようになった。