Amazonアプリストアで10％ポイント還元キャンペーン
アマゾン（Amazon）のアプリストア「Amazonアプリストア」で、対象アプリ内の課金で最大10％ポイント還元される「Amazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーン」が実施されている。期間は6月16日まで。
期間中、対象アプリでアプリ内課金を行うと、課金額の10％相当のAmazonポイントが進呈される。
対象アプリは、ホームスケイプ（Homescapes）、モンスターストライク for Amazon、放置少女～百花繚乱の萌姫たち、TikTok、#コンパス for Amazon、マフィア・シティ-極道風雲、エボニー - 王の帰還、FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS、ロードモバイル【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】、ファイナルファンタジー15：新たなる王国（Final Fantasy XV）、アズールレーン、パズル＆ドラゴンズ for Amazon、クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ、FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS、星のドラゴンクエスト for Amazon、白猫プロジェクト、日替わり内室、Roblox、サマナーズウォー: Sky Arena。
「Amazonアプリストア」では、5月28日からアプリ内課金でAmazonポイントが付与されるようになった。