安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

9日、張巡祠の大殿。（商丘＝新華社配信/畢建鴿）

【新華社商丘6月3日】中国河南省商丘市睢陽（すいよう）区の商丘古城南門外に、唐代の安史の乱で睢陽城を守り殉職した張巡を祭る張巡祠がある。張巡は反乱軍に包囲された睢陽の防衛を指揮し、大軍を相手に奮戦。敵軍に大打撃を与えたこともあったが、最後は多勢に無勢で城は陥落し、張巡も処刑された。現在の建物は1990年に張巡殉難の地に再建された。

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠大殿の壁画。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠大殿の張巡像。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠大殿に掲げられた扁額。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠大殿に掲げられた扁額。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠大殿に掲げられた扁額。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の大殿前広場。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の大門。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の大門。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の記念碑林。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の閩台文武尊王神像睢陽双忠祖廟安座碑。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の張巡墓。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

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張巡祠の張巡墓。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の張巡墓。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の忠烈亭。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）

安史の乱の悲劇の名将を祭る張巡祠 中国河南省

張巡祠の忠烈亭。（5月9日撮影、商丘＝新華社配信/畢建鴿）