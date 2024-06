エイブルは、2024年7月上旬に、 エイブル対象店舗に来店すると、先着で『アナと雪の女王』がデザインされたうちわがもらえるキャンペーンを実施予定です。

エイブル『アナと雪の女王』デザインうちわプレゼントキャンペーン

実施期間: 2024年7月上旬予定

応募条件:来店いただいたお客様に先着でプレゼント

配布店舗:エイブル直営店対象店舗

下記サイトより確認ください。

PC用:https://www.able.co.jp/campaign/direct_a/shop/

スマートフォン用:https://www.m1.able.co.jp/sp/smartphone/direct_a_shop/

2024年映画公開から10周年を迎えた『アナと雪の女王』

ダブルヒロインである「アナ」と「エルサ」、そして人気キャラクターの「オラフ」、「クリストフ」、「スヴェン」がデザインされたうちわ。

これからの暑いシーズンをかわいいデザインのうちわと一緒にぜひ過ごしてくださいね!

※本キャンペーンはプレゼントがなくなり次第終了となりますのでご了承ください。内容は予告なく変更となる場合がございます

※店舗ごとにプレゼントの在庫が異なりますため、在庫数は事前に対象店舗へお問合わせください。

©Disney

