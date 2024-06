ホテルニューオータニ幕張とホテルニューオータニ大阪にて、「すみっコぐらし」の世界観を満喫できるスイーツビュッフェを開催!

「すみっコぐらし」を小ぶりでかわいいスイーツで表現した「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」が提供されます☆

ホテルニューオータニ(大阪・幕張)「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」

開催期間:2024年7月12日(金)〜8月31日(土)

予約開始日:2024年6月3日(月)12:00〜

開催店舗・詳細:

ホテルニューオータニ大阪 ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」(ロビィ階)・提供時間:〈平日〉11:30〜16:30(最終入場15:00)〈土・日・祝・8月13日〜16日〉11:30〜18:30(最終入場17:00)※各90分制・基本料金:大人〈平日〉6,300円(税・サ込)/〈土・日・祝・8月13日〜16日〉6,900円(税・サ込)小学生 4,000円(税・サ込)幼児(4歳以上)3,000円(税・サ込)・予約・問合せ:TEL 06-6949-3276(SATSUKI LOUNGE 10:00〜18:00)ホテルニューオータニ幕張 ティー&カクテル「ザ・ラウンジ」(ロビィ階)・提供時間:〈ランチ〉11:30〜16:30(最終入場14:30)〈ディナー〉17:30〜20:00(最終入場18:00)※毎週土曜日(8月31日は除く) 、7月14日、8月11日〜15日※各120分制・基本料金:大人〈平日〉7,600円(税・サ込)/〈土・日・祝・8月13日〜16日〉8,100円(税・サ込)/〈8月3日のディナー〉9,500円(税・サ込)小学生 3,600円(税・サ込)幼児(4歳以上)2,200円(税・サ込)・予約・問合せ:TEL 043-299-1847(ザ・ラウンジ 10:00〜18:00)

ホテルニューオータニが誇る珠玉のスイーツを手掛けるパティシエが「すみっコぐらし」を小ぶりでかわいいスイーツで表現した、スペシャルビュッフェを開催。

2024年の新テーマ『しろくまのふるさとにあそびにいきました』の世界観が、スイーツやドリンク、店内装飾を通じてじっくり体験できるビュッフェです。

そんな「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」にて提供されるスイーツを紹介していきます☆

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」提供メニュー

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」にて提供される「すみっコぐらし」のスイーツは全部で6種類。

「すみっコ」たちをイメージしたケーキやグラスデザートを思う存分味わうことができます。

しろくまとしろくまのきょうだいのチーズムース(上段左)

クッキーを下地にした「しろくまとしろくまのきょうだいのチーズムース」

ベリーのゼリーとフランボワーズ、ピスタチオがトッピングされています。

ぺんぎん?の抹茶ロールケーキ(上段中央)

トップに「ぺんぎん?」と「たぴおか」をのせた「ぺんぎん?の抹茶ロールケーキ」

赤いラズベリーの顆粒をトッピングしたいちご入りの抹茶のロールケーキです。

とんかつのチョコレートムース(上段右)

「とんかつ」のサクサク感を再現した「とんかつのチョコレートムース」

ミルクチョコレートのムースを、ココナッツパウダーでコーティングしたスイーツです。

ねこのシフォンケーキ(下段左)

ふわふわのシフォンケーキをベースにした「ねこのシフォンケーキ」

シフォンケーキの上には、キャラメルクリームとチョコレートクッキーがトッピングされています。

とかげのラムネゼリー(下段中央)

クリームを下地にした微炭酸のラムネゼリー。

さくらんぼとブルーベリーをトッピングしたグラスデザートです。

ふろしきのロールケーキ(下段右)

「ふろしき」をイメージ」したいちごのロールケーキ。

ふろしきの柄がフランボワーズを練り込んだスポンジ生地で表現されています。

「すみっコぐらし」をイメージしたコラボスイーツのほかにも、ホテルニューオータニのスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」のパティシエが手掛けるショートケーキや涼やかなグラススイーツが登場。

定番のいちごショートケーキ、メロンやピーチのジュレのほか、「ピエール・エルメ・パリ」のスイーツも登場(大阪のみ)し、夏休み限定ビュッフェを盛り上げます。

また、「すみっコぐらし」にちなんだ“とんかつ”サンドウィッチ、“あじふらい”、“えびふらい”、“ぽっぷこーん”など塩系のグルメもラインナップ。

さらにサラダバーやサンドウィッチ、スープ、パスタ料理やハンバーグなど洋食メニューも充実しているので、ランチ代わりの利用にもおすすめです。

「すみっコ」たちのオリジナルコースター付のオプションドリンクも登場

価格:各1,000円(税・サ込)

※オリジナルコースター付

メニュー:

・しろくま(カルピス+ブルーベリーヨーグルト+ミルクアイスクリーム)

・ぺんぎん?(抹茶ミルク+ピスタチオアイスクリーム)

・とんかつ(紅茶シロップ+ミルク+ミルクティーアイスクリーム)

・ねこ(パイナップルジュース+レモンソーダ+バニラアイスクリーム)

・とかげ(レモンソーダ+ブルーキュラソーシロップ+ラムネアイスクリーム)

今回のテーマに登場する「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」の衣装を表現したノンアルコールドリンクが全5種類登場。

特典として、注文されたドリンクのモチーフとなったキャラクターのオリジナルコースターがプレゼントされます。

※飾りの帽子や耳は紙製です。食べられません

来場者特典:オリジナルステッカー

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」に来場された方にオリジナルステッカーを1枚プレゼント。

1名につき、全2種類のうちいずれか1枚がランダムで用意されます。

夏休み限定スイーツビュッフェの思い出にぴったりな、スマホに忍ばせてもかわいいデザインです☆

イベント限定のプレミアムプラン

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」をより楽しみたい方におすすめの、イベント限定プレミアムプランが登場。

各ホテルにてホテルオリジナルのサコッシュ付スペシャルシートプランと、オプションドリンク1杯が付いたプレミアムステイプランが用意されます。

ホテルオリジナルのサコッシュ付:スペシャルシートプラン

サコッシュサイズ:230mm × 160mm

すみっこが好きな「すみっコぐらし」とともに、楽しめる”すみっこ席”が用意されます。

さらに、オリジナルサコッシュを1名につき1個、

撮影用にすみっコたちの「てのりぬいぐるみ」セットを1グループにつき1セット貸し出し。

「すみっコ」たちと一緒にお食事、撮影も愉しめるプランです。

オプションドリンク1杯付「プレミアムステイプラン」

「プレミアムステイプラン」では、オリジナルコースター付のオプションドリンクを1名につき1杯プレゼント。

夏休みの家族旅行におすすめのプレミアムステイプランが愉しめます。

2024年の新テーマ「しろくまのふるさとにあそびにいきました」の世界観が楽しめる「すみっコぐらし」のスイーツビュッフェ。

ホテルニューオータニ幕張とホテルニューオータニ大阪にて2024年7月12日より開催される「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜しろくまのふるさとにあそびにいきました〜」の紹介でした☆

©2024 San-X Co. Ltd. Al Rights Reserved.

