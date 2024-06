U-KISS、6月25日に13thミニアルバム「LET′S GET STARTED」をリリース!予告イメージを公開

U-KISSが“元祖韓流アイドル”の名声を証明する。



U-KISSは3日0時、13thミニアルバム「LET'S GET STARTED」の予告イメージをアップし、25日にニューアルバムを発売すると知らせた。モノクロ写真には、5人のメンバーたちのしっかりした抱負と意志を込めた後ろ姿が収められている。



リリースに先立って彼らは、収録曲「Morse Code」と「Beautiful you are」を先行公開し、夏に似合う清涼な魅力を伝えた。予告イメージは、先行公開曲とは違う雰囲気を醸し出しており、デビュー16周年を迎えた彼らが新たに披露する音楽とパフォーマンスへの関心を集めた。



彼らのカムバックは、昨年6月にリリースした12thミニアルバム「PLAY LIST」以来、約1年ぶりだ。「PLAY LIST」で意味深いカムバックを知らせたU-KISSは、「LET'S GET STARTED」で新たな始まりを予告する。