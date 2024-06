KIRITOが6月2日(日)、東京・EX THEATER ROPPONGIにて<KIRITO Tour 2024「ALTERNATIVE SPECIES」>のファイナルを開催した。全10公演にわたる全国ツアーの最終日のオフィシャルレポートをお届けしたい。2024年のKIRITOのステージは、二部作のような関係性にある最新アルバム『ALPHA』(2023年11月発売)と前作アルバム『NEOSPIRAL』(2022年11月発売)を軸に据えて展開している。今年2月のバースデー公演では、二作の楽曲を交互かつ収録順通りに演奏し、本ツアーの初日では1曲ずつ交互とはならなかったものの、それら楽曲たちが各作品の収録順に並ぶ形がとられていた。

■<KIRITO Tour 2024「ALTERNATIVE SPECIES」>6月2日(日)@東京・EX THEATER ROPPONGI セットリスト



01. THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」02. Discord03. BALANCE04. GRAND SCHEME05. REPEAT06. Gene07. MASTERMIND08. hope09. 不条理な闇10. Storyteller11. EXIT12. Suicide View13. THE SUCCESSOR「OMEGA」14. RAID15. NEOSPIRAL16. Awaking bud17. PLOT18. カンナビスencoreen1. 誰もいない丘en2. Clueen3. Aimen4.I BLESS YOUen5. DEAR PLUS ALPHA