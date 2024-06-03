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02. Discord
03. BALANCE
04. GRAND SCHEME
05. REPEAT
06. Gene
07. MASTERMIND
08. hope
09. ÉÔ¾òÍý¤Ê°Ç
10. Storyteller
11. EXIT
12. Suicide View
13. THE SUCCESSOR¡ÖOMEGA¡×
14. RAID
15. NEOSPIRAL
16. Awaking bud
17. PLOT
18. ¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¹
encore
en1. Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤µÖ
en2. Clue
en3. Aim
en4.I BLESS YOU
en5. DEAR PLUS ALPHA
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open17:00 / start17:30
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open16:30 / start17:00
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https://eplus.jp/kirito24/
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