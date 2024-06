BOYNEXTDOOR、JP 1st Single「AND,」ジャケット写真を公開！各形態の特典にも注目

BOYNEXTDOORが7月10日(水)にリリースするJP 1st Single「AND,」より、ジャケット写真を公開した。今作は、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、Weverse Shop Japan限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤、メンバーソロジャケット盤の計11形態で発売される。初回限定盤AとBOYNEXTDOOR Weverse Shop Japan限定盤はフォトブック付き、初回限定盤Bはジャケットやミュージックビデオ撮影のメイキング映像を見ることができるデジタルコードカード付きとなっており、各形態にフォトカード等の特典が付属されている。

「AND,」のコンセプトは、「逍遥(SHOUYOU)」と「夜行(YAKOU)」。「逍遥(SHOUYOU)」は、行き先を決めず、友達と悠々と街を歩き回りながら、自分の話を聞かせてくれるような姿のビジュアルを表現したコンセプト。「夜行(YAKOU)」は、夜の街を自由に回る彼らは自然と注目の的になり、関心を集める集団。あれこれ考えないで“Say Yes!”密かな空間で彼らの言葉で彼らの話を交わすビジュアルを表現したコンセプトになっている。収録楽曲は、2nd EP「HOW?」のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲も収録される。

■リリース情報

JP 1st Single「AND,」

発売日:2024年7月10日(水)



<CD収録曲>

・One and Only(Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)

・But Sometimes(Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



【初回限定盤A(CD+フォトブック)】

品番:UPCH-7671

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・ステッカーシート

・フォトカード全6種のうちランダム1種(A ver.)



【初回限定盤B(CD+デジタルコードカード)】

品番:UPCH-7672

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・ブックレット 4P

・デジタルコードカード全6種のうちランダム1種

映像内容「Jacket Photo Behind The Scenes / MV Behind The Scenes」

・リリックポスター

・フォトカード全6種のうちランダム1種(B ver.)



【通常盤(CD)】

品番:UPCH-6031

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)



【Weverse Shop Japan限定盤(CD+フォトブック)】

品番:PROJ-5908

価格:2,200円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・リリックポスター

・スタンディングフォトカード全6種のうちランダム1種

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)

・フォトカード全6種のうちランダム1種(D ver.)



【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)】

品番:PDCJ-5118

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・フォトカード全6種のうちランダム1種(E ver.)



【メンバーソロジャケット盤(CD)】

SUNGHO / RIWOO / JAEHYUN / TAESAN / LEEHAN / WOONHAK

品番:UPCH-7673〜7678

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 12P

・直筆メッセージ(印刷)付きフォトカード

※封入されるメッセージ付きフォトカードはソロジャケットと同じメンバーのものになります



<CD購入特典>

・応募抽選用シリアルナンバー

全形態の初回生産分に応募抽選用シリアルナンバーが封入されております。

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。



<販売サイト>

BOYNEXTDOOR Weverse Shop JAPAN

UNIVERSAL MUSIC STORE



■ショーケース概要

「BOYNEXTDOOR JP 1st Single『AND,』発売記念ショーケース」

開催日程:2024年7月10日(水)



会場:都内某所

イベント内容:ミニライブ&トーク

※開催時間と会場は、ご当選者の方にのみchordより後日メールにてご連絡いたします。

※イベントへは整理番号順の「スタンディング」でのご参加予定となります。お座席はありません。

※イベントは開始から終了、退場まで1時間程度を予定しております。



