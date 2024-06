株式会社セガ フェイブは、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と株式会社サンリオのキャラクターたちのコラボレーションアイテムとして、新作カプセルトイを6月より3ヶ月連続で発売する。

【画像】コラボキャラたちの組み合わせをチェック

今回のコラボでは定番人気アイテムの「アクリルキーチェーン」が登場。コラボミニキャライラストと、サンリオのキャラクターたちのデザイン2つがセットで楽しめる『Wアクリルキーチェーンコレクション』は、バッグやポーチなどに付けるとそれぞれのパーツがゆらゆら揺れるかわいいアイテムだ。

Vol.1からVol.3まで3ヶ月連続で発売する同商品。種類は各全8~10種で、価格は400円(税込)。全国のカプセルコーナーにて購入が可能だ。

