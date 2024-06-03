(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「ANIMA AOW01」とTVアニメ「鬼滅の刃」との第二弾コラボモデルとして「ANIMA AOW01 HASHIRA」を受注販売する。価格は22,000円(送料込)。受注受付期間は6月7日15時から8月2日15時で、直販サイトONKYO DIRECTと、ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)にて受け付ける。発送時期は10月中旬から下旬にかけて順次。

今回のコラボモデルでは、鬼殺隊最高位の剣士《柱》である「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」「煉獄杏寿郎」「宇髄天元」「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」「伊黒小芭内」「不死川実弥」「悲鳴嶼行冥」の9モデルをラインナップ。

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充電ケース天面に各キャラクターをイメージしたモチーフを印刷加工し、左ハウジングに「それぞれをイメージした文字」、右ハウジングに「象徴となるモチーフアイコン」をレーザー加工。ハウジングは起動時にLED点灯する。

各キャラクターの新規録り下ろしボイス(音声ガイダンス)も搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等の計11ワードのボイスを楽しめる。パッケージはそれぞれオリジナルデザインとなっている。

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音アニ1号店では、6月7日11時より実機展示を行なう。音質やボイスの確認ができるほか、店頭設置の専用QRコードから受注受付する(受付開始は同日15時から)。また、オリジナルデザインの「第二弾ワイヤレス充電器」(4,400円)も販売する。

「第二弾ワイヤレス充電器」

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ベースモデルはANIMAとONKYOのダブルネームで実現した完全ワイヤレスイヤフォン「AOW01」。ONKYOが音質を監修している。Bluetooth 5.1準拠で、プロファイルはA2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPPをサポート。コーデックはAAC、SBC、aptXに対応。MEMS型マイクを搭載し、外音取り込み機能も備えている。

連続再生時間は、aptX接続時で約6時間、充電ケース込みで約15時間再生できる。充電時間はイヤフォンが約1時間30分、充電ケースが約3時間。充電端子はUSB-C。ワイヤレス給電にも対応する。

再生周波数帯域は20Hz～20kHz。インピーダンスは16Ω。重量はイヤフォン片側約4g、充電ケースは約24g。充電用USB-Cケーブル、イヤーピース(S/M/L)などが付属する。

「冨岡義勇」モデル

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「胡蝶しのぶ」モデル

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「煉獄杏寿郎」モデル

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「宇髄天元」モデル

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「時透無一郎」モデル

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「甘露寺蜜璃」モデル

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「伊黒小芭内」モデル

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「不死川実弥」モデル

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「悲鳴嶼行冥」モデル

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