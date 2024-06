【なかよし7月号】6月3日 発売価格:660円

講談社は、本日6月3日発売のマンガ雑誌「なかよし7月号」にて、マンガ「ぴちぴちピッチ aqua」のエピソード26を掲載した。

「ぴちぴちピッチ aqua」は、森ぴんく氏によるミュージカルファンタジーマンガ。2000年代に「なかよし」で連載され、TVアニメ化もされた「ぴちぴちピッチ」の新章となっており、前作主人公・七海るちあの娘である17歳のマーメイドプリンセス、るきあの恋物語が描かれる。

今回掲載されたのは最新話となるエピソード26「荒れる海」。7人のマーメイドプリンセスと7つの真珠をすべて手に入れるため、ついにローランがセイレーンたちを呼びだす……。

