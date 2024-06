TOMORROW X TOGETHER、2度目のワールドツアーより日本公演の模様が収められたBlu-ray＆DVDのリリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回限定盤は『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE>』日本公演から、さいたまスーパーアリーナ公演と京セラドーム大阪公演を完全収録!

2023年に開催された、TOMORROW X TOGETHERの2度目のワールドツアー『ACT : SWEET MIRAGE』の日本公演から2公演を完全収録したBlu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』が、9月4日に発売となることが決定した。

本作は6月3日12時より各ストアにて予約開始となる。

初回限定盤(Blu-ray、DVD)は、さいたまスーパーアリーナ公演と、初のドームライブとなった京セラドーム大阪公演を完全収録。舞台裏でのメンバーの姿を垣間見ることができるメイキング映像を含む全3ディスク、合計収録時間は約528分に及ぶ。52ページのフォトブックとポスター、フォトカードセットは、Blu-rayとDVDでそれぞれ異なるビジュアルとなり、加えて初回限定盤Blu-rayにはクリアフォトカードセット、初回限定盤DVDにはクリアステッカーが付属。形態ごとに公演の様々なシーンが楽しめる豪華な構成となっている。

通常盤(Blu-ray、DVD)には、京セラドーム大阪公演本編と、京セラドーム大阪での追加公演開催を発表した瞬間から始まるメイキング映像を収録。24ページのフォトブックの他、初回プレス分にはフォトカード1枚がランダムで封入される。

店舗別購入特典の詳細などはオフィシャルサイトをチェックしよう。

TOMORROW X TOGETHERは、7月3日に日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」をリリース。10日からは自身初にしてK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』を開催する。

リリース情報

2024.07.03 ON SALE

SINGLE「誓い(CHIKAI)」

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』

『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN』の詳細はこちら

https://txt-official.jp/news/detail.php?nid=deaTyMbHNe4=

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/